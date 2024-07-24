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MasterChef Kıvanç Karadeniz'den olay sözler! "Beş para etmezsiniz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.07.2024 13:27
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MasterChef Türkiye 2022 ve MasterChef Türkiye All Star'ın öne çıkan yarışmacılarından olan Kıvanç Karadeniz sosyal medyada isyan etti. Bazı yarışmacıları takipten çıkardığını söyleyen Kıvanç ateş püskürdü.

MasterChef Kıvanç Karadeniz'den olay sözler! "Beş para etmezsiniz"

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan ve MasterChef All Star'a da katılan Kıvanç Karadeniz sosyal medyayı salladı.

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Karadeniz, "Eski dostlarımı Instagram'dan takipten çıktım. Arkamdan sevdiklerime benimle ilgili şerefsizce iftira atan insanlara sesleniyorum" ifadelerini kullanarak, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.

Ayrıca, "Yaptığım bütün destekler size haram olsun, ama arkamdan iftira atmaya devam ederseniz beni susturamayacaksınız" şeklindeki sözleri de dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

MasterChef Kıvanç Karadeniz, "Yarıştığım dönem arkadaşlarımdan bazılarına sesleniyorum; açtığım restorandan yaşadığım ilişkilere kadar arkamdan ahlaksızca şeyler söylemişsiniz, bu yarışmaya 2 yıl hiçbir şey veremediniz, beş para etmezsiniz, benim gibi şerefli insanı bile kıskandınız" diyerek ateş püskürdü.

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KADRODA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye 2022'nin ana kadrosunda o dönem Metin Yavuz, Çağatay Akgül, Gamze Tosun, Şeyma Müjdeci, Melih Berkay Gündüz, Burak Revanbahş, Tayfun Genç, Yağız Özçelik, Dilan Karataş, Onur Biçim, Ayaz Geçer, Fatma Nur Uçar, Burak Kaya, Kaan Noyanalpan, Barış Demir, Büşra Zambak ve Serpilay Salkım yer almıştı.

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