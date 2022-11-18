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MasterChef Köhtü çorbası tarifi! İçinizi ısıtacak köhtü çorbası nasıl yapılır?

18.11.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması hayranları tarafından sevilerek izleniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda 18 Kasım Cuma günü Konya'ya gidildi. Konya'da oldukça sevilen lezzetlerden olan köhtü çorbası yiyen herkesi hayran bırakıyor. İzleyiciler internet üzerinden 'Köhtü çorbası nasıl yapılır?' diye araştırmalarda bulunuyor. İşte soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak köhtü çorbası tarifi...

MasterChef Köhtü çorbası tarifi! İçinizi ısıtacak köhtü çorbası nasıl yapılır?
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Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk

Çorbalar özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Ağır yemeklerden önce içimizi ısıtan çorbaların farklı farklı birçok çeşidi bulunuyor. Klasik çorba tariflerinden sıkıldıysanız köhtü çorbasını mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı dolusu ince bulgur
  • 1 y.k.dolusu yarma(göce)
  • 2 y.k.dolusu un
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Bol kimyon ve nane
  • 1 orta boy patates
  • 1 orta boy soğan
  • Acı sevenler için pulbiber
  • 1 kase sarımsaklı yoğurt

TARİF

  • Çorba tencerenizi 4'de 3'ü dolacak kadar suyla doldurup kaynamaya bırakın.
  • Malzemeleri bir kabın içine koyup yarım çay bardağı suyla yoğurun.
  • Unu ve suyu duruma göre ayarlayın. Çünkü hamur elinize yapışmamalı çok da katı olmamalı.
  • Elde ettiğiniz hamurdan küçük bezeler koparın.
  • Kopardığınız bezeleri avcunuzun içinde rulo haline getirin. Yani uzatın.
  • Sonra nohut tanesi büyüklüğünde parçalar koparıp parmağınızla avucunuzda bastırıp yassı hale getirin.
  • Dibi unlanmış tabağa yuvarladığınız küçük hamur parçalarını kaynamakta olan suyun içine atın.
  • Hepsi bitene kadar beklemeyin ki yapışmasın.
  • Onlar kaynarken küçük bir tavada küçük doğradığınız soğanı ve patatesi kavurun.
  • İçine renk verecek kadar salça koyun. Biraz tuz ekleyin ve yavaşça tencereye ekleyin.
  • 15 dakika sonra çorbanız hazırdır.
  • Çorbanız piştikten sonra suyuna biraz kimyon atıp karıştırın ve 5 dakika dinlendirin.
  • Sarımsaklı yoğurdu içine karıştırarak servis yapın.

AFİYET OLSUN!


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