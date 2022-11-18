YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. MasterChef Lahana Sarması tarifi: Lahana Sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef Lahana Sarması tarifi: Lahana Sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

18.11.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef'te lahana sarması yapıldı. Tadıyla adeta lezzet şöleni yaşatan lahana sarması tarifi araştırılmaya başlandı. Öğle veya akşam yemeklerinde sofrayı zenginleştiren lahana sarması lahana, pirinç, soğan ve baharatlarla hazırlanıyor. İşte lahana sarması tarifi...

MasterChef Lahana Sarması tarifi: Lahana Sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Birçok kişinin favori yemeğinden olam sarma, lahanayla yapıldığında da bir o kadar leziz oluyor. Yapması biraz zahnetli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli. Peki lahana Sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte lahana sarması tarifi...

LAHANA SARMASI MALZEMELERİ

1 orta boy lahana
Tuz
İç harcı:

1 su bardağı pirinç
1 orta boy soğan
1 tatlı kaşığı salça
Tuz
Kimyon
Karabiber
Nane
Pul biber
Maydanoz
Sıvı yağ
Üzeri için:

1 tatlı kaşığı salça
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3-4 su bardağı sıcak su
Tuz

MasterChef Lahana Sarması tarifi: Lahana Sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

LAHANA SARMASI TARİFİ

Tencereye su alın ve kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra azıcık tuz atın ve lahanayı fazla küçük olmayacak şekilde parçalara ayırıp kaynamış suda haşlayın. Haşlanan lahanaları soğuk suda yıkayın ve süzgeçe alın.

Tavanın içine sıvı yağ ekleyin ve ince doğranmış soğanı kavurun. Ardından salça ve baharatları katın. Bir çay bardağı kadar su ekledikten sonra tavayı ocaktan alın. İnce kıyılmış maydanozu ekleyin. Lahanalardan bir sarımlık parçalar kopardıktan sonra bir ucuna iç harcın da ekleyin ve rulo gibi uzunlamasına sarıp tencereye dizmeye başlayın.

Tencere dolduğunda üzerine zeytinyağı, tuz ve salça koyup 3-4 su bardağı kadar sıcak su ekleyin ve kısık ateşte pişirmeye başlayın. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Köhtü çorbası tarifi! Bu tarif içinizi ısıtacakMasterChef Köhtü çorbası tarifi! Bu tarif içinizi ısıtacak
Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınızPazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
lahana sarma tarifi Masterchef

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Gelinim Mutfakta Kayseri usulü Nevzine tatlısı tarifi

Gelinim Mutfakta Kayseri usulü Nevzine tatlısı tarifi

MasterChef Elazığ usulü Dolanger tatlısı tarifi!

MasterChef Elazığ usulü Dolanger tatlısı tarifi!

MasterChef Zülbiye tarifi! Bol soğanlı zülbiye nasıl yapılır?

MasterChef Zülbiye tarifi! Bol soğanlı zülbiye nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.