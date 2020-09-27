Masterchef lokma tatlısı nasıl yapılır? 26 Eylül Masterchef lokma tarifi! İşte lokma tatlısının püf noktaları!

Masterchef Türkiye 2020’nin 26 Eylül Cumartesi gecesi ekrana gelen bölümünde Emir kaptanlığındaki kırmızı takım ve Uğur kaptanlığındaki mavi takım kıyasıya mücadele etti. Mihrişah Valide Sultan İmareti'ne uygun olarak yapılan menüde mercimek çorbası, Arnavut böreği, karnıyarık, pilav, cacık ve lokma tatlısı yer aldı. Hayır yapmak için de dökülen lokma tatlısının tarifi ve malzemeleri yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte lokma tatlısı tarifi...

LOKMA TATLISI MALZEMELERİ

Hamuru için;

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

LOKMA TATLISI NASIL YAPILIR?

Lokma tatlısının yapımına ilk adımda hamur oluşturularak başlanır. 3.5 su bardağı un geniş bir karıştırma kabının içine dökülür ve ortası havuz olacak şekilde açılır. Açılan havuza 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edilir. Dıştan içeriye doğru alınan un 2 su bardağı ılık su ilave edilerek yoğrulmaya başlanır. Hamurun üzeri kapatılır ve mayalanması için oda sıcaklığında 1 saat bekletilir.

Hamur mayalandığı sırada lokma tatlısı şerbeti hazırlanır. Lokma tatlısının şerbeti için 1.5 su bardağı su ve 2 su bardağı şeker kaynatılır. Şeker eriyince içerisine limon suyu ilave edilir. Ocaktan alındıktan sonra soğumaya bırakılır.