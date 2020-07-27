Masterchef Mehmet Gökçeöz kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu’nun kaybolan ikizi Mehmet Gökçeöz!

Masterchef programında ilk turda dikkatleri üzerine çeken Mehmet Gökçeöz, çoğu kişinin kendisini Somer şef zannederek fotoğraf çekilmek istediklerini belirtmişti. Hatta Acun Medya’da çalışanların dahi kendisini Somer şef sandığını söyleyen Mehmet Gökçeöz’ün anıları yarışmada eğlenceli dakikalara sahne oldu.



Kimlikteki adının Mehmet Somer Sivrioğlu olduğunu ilk defa açıklayan Masterchef’in jüri üyesi sosyal medya hesabından kendisine çok benzeyen Mehmet Gökçeöz ile bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına Phil Collins’in bir sözünü alıntı yapan Somer şef, “Öğrenirken öğretip, öğretirken öğreniyoruz” notunu düştü.

MASTERCHEF MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR? MASTERCHEF MEHMET GÖKÇEÖZ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?



Sosyal medya hesabından sık sık seyahat ettiği yerleri ve yaptığı yemekleri paylaşan Mehmet Gökçeöz’ün doğum tarihi 1981 olarak biliniyor. Mehmet Gökçeöz yaş olarak 39 yaşındadır. Mehmet Gökçeöz aslen Kastamonuludur ancak yarışmaya Ankara’dan katılmıştır. Ankara’da bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışan Mehmet Gökçeöz Somer Sivrioğlu’na benzerliğiyle tanınmıştır.

