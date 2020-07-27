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  4. Masterchef Mehmet Gökçeöz kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu’nun kaybolan ikizi Mehmet Gökçeöz!

Masterchef Mehmet Gökçeöz kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu’nun kaybolan ikizi Mehmet Gökçeöz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Masterchef programına Somer Sivrioğlu’na benzerliği ile damga vuran Mehmet Gökçeöz tüm jüri üyelerini şaşkınlığa uğrattı. Somer Sivrioğlu’na fiziksel olarak çok benzeyen Mehmet Gökçeöz’ü görenler başarılı şef ve yarışmacıyı ikiz zannetti. Giyim tarzı olarak da Somer Sivrioğlu’na benzeyen Mehmet Gökçeöz’ün hayatı sosyal medyada merak ediliyor.

Masterchef Mehmet Gökçeöz kimdir? Masterchef Somer Sivrioğlu’nun kaybolan ikizi Mehmet Gökçeöz!

Masterchef programında ilk turda dikkatleri üzerine çeken Mehmet Gökçeöz, çoğu kişinin kendisini Somer şef zannederek fotoğraf çekilmek istediklerini belirtmişti. Hatta Acun Medya’da çalışanların dahi kendisini Somer şef sandığını söyleyen Mehmet Gökçeöz’ün anıları yarışmada eğlenceli dakikalara sahne oldu.
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Kimlikteki adının Mehmet Somer Sivrioğlu olduğunu ilk defa açıklayan Masterchef’in jüri üyesi sosyal medya hesabından kendisine çok benzeyen Mehmet Gökçeöz ile bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına Phil Collins’in bir sözünü alıntı yapan Somer şef, “Öğrenirken öğretip, öğretirken öğreniyoruz” notunu düştü.

MASTERCHEF MEHMET GÖKÇEÖZ KİMDİR? MASTERCHEF MEHMET GÖKÇEÖZ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

MEHMET GÖKÇEÖZ
Sosyal medya hesabından sık sık seyahat ettiği yerleri ve yaptığı yemekleri paylaşan Mehmet Gökçeöz’ün doğum tarihi 1981 olarak biliniyor. Mehmet Gökçeöz yaş olarak 39 yaşındadır. Mehmet Gökçeöz aslen Kastamonuludur ancak yarışmaya Ankara’dan katılmıştır. Ankara’da bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışan Mehmet Gökçeöz Somer Sivrioğlu’na benzerliğiyle tanınmıştır.

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müge anliya gerek kalmadı :))
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