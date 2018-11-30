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MasterChef Mehmet suyu açamayınca...

DİZİ HABERLERİ  | 30.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de takım oyunu sırasında sensörlü lavabonun nasıl çalıştığını çözemeyen Mehmet izleyenlere komik anlar yaşattı

MasterChef Mehmet suyu açamayınca...

TV8'deki MasterChef yarışmasında her şeyin ustası olma iddiasıyla şefleri çileden çıkaran Mehmet Sur sensörlü lavabonun nasıl çalıştığını çözemedi. Mehmet'in o anları ekran başındakileri kırdı geçirdi.

Mehmet suyun nasıl çalıştığını çözemeyinci Somer şef Mehmet'i yanına çağırarak lavabonun nasıl çalıştığını gösterdi. Somer şef, "Allah'ım bana su nasip et dersin su gelir" dedi ve ellerini lavaboya uzatıp yıkadı. Daha sonra "Allah'ım durdur Ya Rabbim dersin durur kendisi" dedi.

Mehmet ise o anları şaşkınlık içinde izledi ve tekrarladı. Ancak su akmadı. İşte o anlar:


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MasterChef Mehmet masterchef

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