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MasterChef Mehmet Verici kimdir? Mehmet Verici nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

03.07.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Mehmet Verici, 3 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan program nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hünerlerini sergileyen yarışmacının yaptığı yemeği Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tattı. Peki MasterChef Mehmet Verici kimdir? Mehmet Verici nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

MasterChef Mehmet Verici kimdir? Mehmet Verici nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Mehmet Verici, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacının yaptığı yemeği yorumladı. Peki MasterChef Mehmet Verici kimdir? İşte Mehmet Verici ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF MEHMET VERİCİ KİMDİR?

Mehmet Verici, 29 yaşındadır.

Mehemt Verici normalde makine mühendisi olduğunu ama inşaat sektöründe çalıştığını söyledi. Evli ve 1 kızı olan Mehmet Verici hobisinin yemek yapmak olduğunu söyledi.

Mehemt Verici yarışmaya Hatay'dan katıldı. Testi pilavı yapan Verici, kendine çok güvendiğini söyledi.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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