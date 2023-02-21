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  4. MasterChef Mehmet Yalçınkaya GSM opratörüne ateş püskürdü! "Takipçilerime çağrıda bulunacağım"

MasterChef Mehmet Yalçınkaya GSM opratörüne ateş püskürdü! "Takipçilerime çağrıda bulunacağım"

21.02.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef jürisi şef Mehmet Yalçınkaya deprem bölgesinde ekibi ile birlikte yemek dağıtımına devam ediyor. Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet şef afet bölgesinden paylaşımları da takipçiyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak telefonların çekmemesine yakından Mehmet şef GSM operatörüne ateş püskürdü.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya GSM opratörüne ateş püskürdü! "Takipçilerime çağrıda bulunacağım"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş deprem bölgesinde ekibi eşliğinde yemek pişirme ve dağıtım işlerinde görev alıyor. Mehmet Yalçınkaya GSM operatörüne seslenerek takipçilerine çağrıda bulunacağını dile getirdi.

"TAKİPÇİLERİME ÇAĞRIDA BULUNACAĞIM"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası depremzedelere yardıma koşan Mehmet şef ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.

GSM operatörüne seslenen Mehmet Yalçınkaya, "Sevgili GSM operatörüm beni iki gündür arayıp tarife ile ilgili konuşacaksın sanki ama bana bir türlü ulaşamıyorsun. Düşün halini, çok yazık. Kendi işin için bile ulaşamıyorsun. Düşün halini, Yarın da ulaşamazsan ve bölgeye sistem kurmazsan tüm takipçilerime sizi bırakması için çağrıda bulunacağım." dedi.

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Telefonların çekmediğine değinen Mehmet şef bölgeye sistem kurulmasını istedi. Mehmet şef, eğer sistem kurulmazsa takipçilerine çağrıda bulunarak GSM operatörünü bırakmalarını isteyeceğini dile getirdi.

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deprem Kahramanmaraş Mehmet Yalçınkaya Masterchef ele

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