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MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

'MasterChef Türkiye 2020' programında jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya'nın babası, hayata gözlerini yumdu.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü

Bir süredir Bolu'da tedavi gören 'Masterchef Türkiye' programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, hayatını kaybetti. Ünlü şef acı haberi sosyal medya hesabından "Babamı ,arkadaşımı, büyük çınarımı kaybettim. Dua istiyorum hepinizden" mesajıyla duyurdu.

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Seyfettin Yalçınkaya’nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami’nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulmasını rica etti.

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