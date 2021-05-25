MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya isyan etti: Bana küfür edip durmayın

İzleyenler tarafından ilgi ile takip edilen MasterChef'in jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram'da fenomen haline gelen Sude Yalçınkaya kendisine atılan küfürlü mesajlara isyan etti. Sude Yalçınkaya yayınaldığı videoda hakaretlere karşı "ağzınızı yırtarım" diye yanıt verdi.

Sude Yalçınkaya'dan küfürlere olay yanıt!

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya binlerce küfürlü mesaja maruz kaldı.

MasterChef yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kendisine gelen mesajlara karşı bir video ile cevap verdi.

Videoda kendisine edilen küfür ve hakaretlere anlam veremediğini ifade eden Sude Yalçınkaya, "DM'ler sürekli küfürle dolu neden? Bana küfür edip durmayın gerçekten ağzınızı yırtarım" dedi.