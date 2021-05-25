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MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya isyan etti: Bana küfür edip durmayın

25.05.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'in sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medya üzerinden ateş püskürdü. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kendisine gelen küfürlü mesajlara karşı yayınladığı videoda "ağzınızı yırtarım" diye konuştu. İşte, ayrıntılar...

İzleyenler tarafından ilgi ile takip edilen MasterChef'in jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram'da fenomen haline gelen Sude Yalçınkaya kendisine atılan küfürlü mesajlara isyan etti. Sude Yalçınkaya yayınaldığı videoda hakaretlere karşı "ağzınızı yırtarım" diye yanıt verdi.

Sude Yalçınkaya'dan küfürlere olay yanıt!

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya binlerce küfürlü mesaja maruz kaldı.
MasterChef yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kendisine gelen mesajlara karşı bir video ile cevap verdi.
Videoda kendisine edilen küfür ve hakaretlere anlam veremediğini ifade eden Sude Yalçınkaya, "DM'ler sürekli küfürle dolu neden? Bana küfür edip durmayın gerçekten ağzınızı yırtarım" dedi.
Yalçınkaya'nın o sözleri sosyal medyada olay yarattı.
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Mehmet Yalçınkaya Masterchef Sude Yalçınkaya
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