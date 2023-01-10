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MasterChef Metin’in nişanlısı güzelliğiyle mest etti! 'Ne şanslı adamsın'

10.01.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef finali için geri sayım başladı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in finalistleri Metin Yavuz ve Kıvanç Karadeniz oldu. Programın sevilen isimlerinden biri olan ve finale kalan Metin’in nişanlısını görenlerin ağızları açık kaldı.

MasterChef Metin’in nişanlısı güzelliğiyle mest etti! 'Ne şanslı adamsın'

MasterChef finalistlerinden biri olan Metin Yavuz’un nişanlısı güzelliği ile gündem oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu MasterChef yarışmacısı Metin, Ecem Eseler ile nişanlı.
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24 yaşındaki yarışmacı Metin Yavuz ve Ecem Eseler mart ayında nişanlandı.
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Yarışma sonrası nikah masasına oturacak olan çiftin fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
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Metin Yavuz’un nişanlısı Ecem’in paylaştığı fotoğrafın altına takipçileri “Ne şanslı adamsın”, “Aşksınız siz”, “İki güzel yüz çok güzel bebekleri olur maşallah”, “Ne kadar yakışıyorsunuz maşallah” yorumunda bulundular.
masterchef-metin-nişanlısı
Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu sene MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşıyor.

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