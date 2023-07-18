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  4. MasterChef Murat Özdemir'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Bakın şimdi ne yapıyor

MasterChef Murat Özdemir'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Bakın şimdi ne yapıyor

18.07.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’in eski sezon yarışmacılarından olan Murat Özdemir yer aldığı sezonda tavırları ile dikkat çekmişti. Yaşadığı gerginliklerden sonra yarışmadan diskalifiye olan MasterChef Murat daha sonra papağana yaptığı işkence görüntüleriyle tepki çekmişti. Murat Özdemir'in son halini görenler çok şaşırdı.

MasterChef’te yarıştığı sezonda dikkat çeken isimlerden biri olan Murat Özdemir’in son halini görenler gözlerine inanamadı. Yarışmadan diskalifiye olan Özdemir daha sonra skandallarla gündeme gelmişti.

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Papağana yaptığı işkence görüntüleriyle tepki çeken MasterChef Murat polise karşı olumsuz tavırları nedeniyle de eleştiri almıştı.

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Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören MasterChef Murat yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Gözlerden uzak bir yaşam süren Özdemir lokma ve pilav satmaya başladı.

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MasterChef Murat cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma ve pilav dağıtımı gerçekleştiriyor.

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