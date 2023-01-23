MasterChef Murat Özdemir sokak ortasında canlı yayın açıp... Tepki çeken anlar

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edildikten sonra hayvana işkence ettiği görüntüler nedeniyle adından uzun süre söz ettiren Murat Özdemir yine gündemde.

O dönem akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilen Özdemir 21 gün akıl hastanesinde tedavi görmüştü. Bir süredir lokma arabasında çalışan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

O ANLARA TEPKİ YAĞDI

TikTok'ta aktif olan MasterChef Murat, sokak ortasında canlı yayın açarak namaz kıldı. Yolda geçenlere aldırış etmeyen Özdemir, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Özdemir'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılardan tepki yağdı. Özdemir'in tedavi olması gerektiğini söyleyen kullanıcılar, "Dini şov aracı olarak kullanıyor" diyerek eleştirilerde bulundu.