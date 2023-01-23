MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Murat Özdemir sokak ortasında canlı yayın açıp... Tepki çeken anlar

MasterChef Murat Özdemir sokak ortasında canlı yayın açıp... Tepki çeken anlar

23.01.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye sayesinde tanındıktan sonra papağanına işkence eden ve daha sonraki yıllarda da polislere küfür ederek gündeme gelen Murat Özdemir sokak ortasında canlı yayın açıp namaz kıldı! Özdemir'in o anları sosyal medya takipçilerinden tepki aldı.

MasterChef Türkiye'den diskalifiye edildikten sonra hayvana işkence ettiği görüntüler nedeniyle adından uzun süre söz ettiren Murat Özdemir yine gündemde.

O dönem akli dengesinin yerinde olmadığına karar verilen Özdemir 21 gün akıl hastanesinde tedavi görmüştü. Bir süredir lokma arabasında çalışan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

O ANLARA TEPKİ YAĞDI

TikTok'ta aktif olan MasterChef Murat, sokak ortasında canlı yayın açarak namaz kıldı. Yolda geçenlere aldırış etmeyen Özdemir, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Özdemir'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılardan tepki yağdı. Özdemir'in tedavi olması gerektiğini söyleyen kullanıcılar, "Dini şov aracı olarak kullanıyor" diyerek eleştirilerde bulundu.

Transparan sütyeniyle galada resmen rol çaldı! Transparan sütyeniyle galada resmen rol çaldı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engelli çocuğunu bırakıp yengesiyle kaçtı! Müge Anlı'da şok...Engelli çocuğunu bırakıp yengesiyle kaçtı! Müge Anlı'da şok...
Tamamen transparan giydi! Dekoltesi dikkat çektiTamamen transparan giydi! Dekoltesi dikkat çekti
Mehveş'in son haline bakın! Cesur pozlarına yorum yağdıMehveş'in son haline bakın! Cesur pozlarına yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Murat Özdemir masterchef türkiye sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

Dikkat! Sayı giderek artıyor... Belirti göstermeden bulaşıyor

Dikkat! Sayı giderek artıyor... Belirti göstermeden bulaşıyor

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

Gültekin Uysal 'Kazanacak aday' diyerek açıkladı

İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

İmamoğlu iddiası! 'Aday gösterilecek'

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.