MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dan diskalifiye edilmesiyle gündeme oturan ve sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren Murat Özdemir, geçtiğimiz günlerde polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Yemekteyiz programının ardından MasterChef yarışmasına katılarak fenomen olan Murat, gözaltına alınmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Şık giyimiyle dikkat çeken Murat, Bebek'te Şeyma Subaşı'nın kafesinden çıkarken görüntülendi. Şeyma Subaşı'nın Bebek'te bulunan kafesine kafasına estiği gibi görüşmeye giden Murat içeriye alınmadı.



