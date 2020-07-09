MasterChef ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı! İşte MasterChef Türkiye 2020 yeni sezon yayın tarihi

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde MasterChef yeni sezonu için başvuruların çok arttığını ve ekibin yetişemediğini söylemişti. "Başıma ilk kez geliyor" diyen Ilıcalı, "Masterchef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvuralara yetişmekte zorlanıyor. Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen Masterchef'e lütfen başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın" ifadelerini kullanmıştı.

MasterChef 2020'de ilk ay yarışmacı seçmeleri ekranlara gelecek. MasterChef'in yeni sezon jürisinde ise yine Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alacak.

TV8'de geçen sezon büyük ilgiyle izlenen MasterChef yeni sezon uyla ekranlara dönüyor. Bu yıl rekor sayıda başvurunun yapıldığı MasterChef'in 3. sezonu için geri sayım başladı. Survivor konseyinde konuşan Acun Ilıcalı , Dominik'e gelmeden önce Türkiye'de MasterChef yeni sezon çekimlerine katıldığını açıkladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON ŞAMPİYON KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2019'un final mücadelesi 29 Aralık Pazar günü canlı olarak ekrana geldi. Büyük finale Alican Yarışmacılardan Alican ve Cemre Uyanık finale kalan iki isim oldu. Final bölümünde yarışmacılar 3 ayrı etapta mücadele etti.

Oynanan final oyunu sonrasında ise en fazla puanı alan Cemre Uyanık MasterChef 2019'un şampiyonu oldu.

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK KİMDİR?

1992 yılında doğan ve aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye’ye İstanbul’dan katıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünden 2015 yılında mezun olan Cemre daha sonra ise mesleğe atıldı.

Okuduğu üniversite adına pek çok yarışmaya katılan Cemre Uyanık, uluslararası yemek fuarlarında da yemek yaptı. Daha sonra ABD'ye giden Cemre bir Fransız restoranda stajına devam etti.

2018 yılında ise New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak 11 ay boyunca çalıştı.

Cemre oku hayatından itibaren, Uzak Doğu mutfağına büyük ilgi duydu.



MasterChef Türkiye’nin beşinci bölümündeki elemede yarışan Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

Cemre'nin MasterChef macerası ise aylar sonra şampiyonlukla noktalandı.



