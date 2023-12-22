MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Aralık MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu?

MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla izleniyor. Geçtiğimiz hafta Bursa'da yapılan son dış çekimde büyük ödül için yarışmacılardan Bursa yemekleri yapmaları istenmişti. Bu akşam coğrafi işaretli ürünlerle yemek yapmaları istendi. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak edildi. İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve 100.000 TL büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Eren ve Tahsin'in kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım gecenin sonunda belli olacak.

MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan isim gecenin sonunda en iyi yapan ismin olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan coğrafi işaretli ürünlerle yemekler yapmalarını istedi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuk olduğu gece kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar yemeklerini yapacaklar. Kıyasıya geçen mücadelede yarışmacılardan en başarılı tabak yapanlar ikinci etaba kalacakve sonrasında oynanacak olan oyunla da MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün sahibi belli olacak.







