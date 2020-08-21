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Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef Masterclass'ı hangi yarışmacı aldı? 20 Ağustos Masterclass ödülü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Masterchef üçüncü sezonun ilk Masterclass’ı 20 Ağustos gecesi gerçekleştirildi. Mehmet Yalçınkaya’nın verdiği derste yarışmacılar ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki Masterclass ödülü neydi? Kim kazandı?

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef Masterclass'ı hangi yarışmacı aldı? 20 Ağustos Masterclass ödülü!

Masterchef Türkiye 2020 programının 16 kişilik ana kadrosunun kurulmasından sonra takımlar kırmızı ve mavi takım olarak ayrılmıştı. Yapılan iki takım oyunun sonucunda eleme adayları belirlenmişti. Eleme yemeğinde hünerlerini sergileyecek isimler Esra, Eray, Sedat ve Celal olarak seçilmişti. Yarışmacılar takım rekabetine küçük bir mola vererek 20 Ağustos’ta yayınlanan 31. bölümünde Masterclass eğitimi aldı.

İlk Masterclass eğitiminde Mehmet Şef yarışmacılara sebze kesme tekniklerini öğretti.Stüdyoya kırmızı et ile giriş yapan Mehmet Şef, deniz ürünleri ve kırmızı etin kesim tekniklerinin püf noktalarını da yarışmacılarla paylaştı. Mehmet Şef’in öğrettiği teknikleri en iyi uygulayan dört yarışmacı Masterclass ödülünü kazanmak için bir kez daha yarıştı.

MASTERCLASS’I KAZANAN İLK İSİM KİM OLDU?

Mehmet Şef’in verdiği ip en iyi şekilde uygulayan dört finalist Uğur, Serhat, Barbaros ve Berk oldu. Tekniklerde başarılı olan bu dörtlü sonrasında ödülü kazanabilmek için yaratıcılık etabında yeni bir yemek yaptı. Öğrendiği teknikleri yaratıcılık yemeğine en iyi şekilde adapte eden isim ise Serhat seçildi.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEYDİ?

Mehmet Şef’in Masterclass eğitiminde öğretilenleri başarılı bir şekilde yaptığı yemeğe yansıtmayı başaran Serhat ilk ödülün sahibi oldu. Masterclass ödülü olarak Serhat’a şefler tarafından bıçak seti verildi. Bu bıçak setinde aynı zamanda kazanan yarışmacının isim ve soyisminin yazılacağı olacağı da vurgulandı.

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