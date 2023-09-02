MasterChef Ozi Şef kimdir, kaç yaşında? Konuk şef Oğuzhan Ozzie Sayı nereli, ne iş yapıyor? MasterChef'te kokoreç gecesi!

Ozi Şef, MasterChef All Star'ın 2 Eylül akşamı yayınlanacak olan eleme gecesine konuk oldu. Jüri üyelerinden Mehmet Şef, Somer Şef, Danlio Şef ve konuk Jüri üyesi Ozi Şef yarışmacılardan aliş kebabı yapmalarını istedi. Aliş kebabının inceliklerini yarışmacılara aktaran Ozi Şef'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte Oğzuhan Sayı hakkında merak edilen detaylar...

MASTERCHEF OZİ ŞEF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yemek.com'dan alınan bilgilere göre, Oğuzhan Sayı, şimdilerde başarılarıyla ve ortaya çıkardığı lezzetlerle konuşulan meşhur bir kokoreççi. Ama onun hikayesi kendi doğumundan bile öncesine, babasının çocukluğuna dayanıyor. Oğuzhan Bey'in babası henüz 5-6 yaşlarındayken ailesi Bingöl'den İstanbul'a göç ediyor, küçük yaşlarından itibaren Makedon ustaların ellerinde yetişiyor. O sıralarda dayısı da Çiçek Pasajı’nda kokoreççi olan Oğuzhan Sayı'nın babası, askere gidip döndükten sonraysa, Yenişehir Mobilyacılar Çarşısı’na, yani Dolapdere’ye geliyor ve kokoreç dükkanının temelleri atılıyor.

Şimdilerde oğlu Oğuzhan Sayı'nın da onun tarifiyle yaptığı gibi uykuluklu Makedon kokoreçi ile çok sayıda müşteri edinen baba Sayı, yıllarca bu işi sürdürüyor. Küçük yaşlarından itibaren babasının kokoreççi olmasını istediği Oğuzhan Bey, başlarda bu durumdan pek de hoşlanmıyor.

Günden güne başarıları ve müşterileri artan babası, Oğuzhan Sayı'ya da küçük yaşlarından itibaren bu mesleğin inceliklerini öğretmeye çalışıyor ancak Oğuzhan Bey o dönemlerde kokoreççi olmayı hiç istemediğini tüm içtenliğiyle anlatıyor. Sırf bunun için evden bile kaçtığını dile getiren Sayı, kariyerine ameliyathane teknikeri olarak devam ediyor, ardından da hastanede radyoloji müdürlüğüne kadar yükseliyor. Kendisi için seçtiği bu meslekte oldukça başarılı bir şekilde ilerleyen Oğuzhan Sayı'nın hayatı, babasının vefat etmesinin ardından tümden değişiyor.

Babasının kanser olup vefat etmesinin ardından hastanedeki radyoloji müdürlüğü görevinden istifa ediyor ve işin başına geçiyor. Babası kanser olduktan sonra Oğuzhan Bey'e sık sık baba tezgahının başına geçmesiyle ilgili nasihatlarda bulunuyor, öyle ki bu konu babasının vefat etmesinin ardından tam anlamıyla vasiyete dönüşüyor. Bir gece Oğuzhan Bey'in gördüğü bir rüyanın ardındansa işler tamamen değişiyor ve kendisini kokoreç tezgahınn başında gören Oğuzhan Bey, babasının vasiyetini yerine getirmek için kolları sıvayıp işe koyuluyor.

Şimdilerde sahibi olduğu ve ancak rezervasyonla gidilebilen kokoreç dükkanının ünü tüm şehri sarmış durumda. Oğuzhan Sayı, babasının vasiyetini yerine getirmek için çıktığı bu yolda veterinerlik fakültelerinden tutun da çeşit çeşit kokoreççiye kadar konuyla ilgili bilgi alabileceği herkese danışıyor, hiçbir kimyasal maddeyi işin içine karıştırmadan, elle, defalarca temizleyerek hazırlanan, lezzetiyle tüm kokoreçleri geride bırakıp şehrin en iyileri arasına adını altın harflerle yazdıran bir kokoreç dükkanı açmayı başarıyor. Gerçek kokorecin kuzudan yapılması gerektiğini söyleyen Sayı, domates ve biber gibi tatların da gerçek kokoreçte işinin olmadığını, bunun bir nevi müşteriyi kandırmak olduğunu söylüyor.



