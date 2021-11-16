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MasterChef Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisi aşkını böyle haykırdı!

16.11.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonu yarışmacılarından Pelin Zaman, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Zaman'ın sevgilisi Gökhan Akar, Instagram hesabından kız arkadaşına olan hayranlığını anlattığı bir paylaşım yaptı.

MasterChef Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisi aşkını böyle haykırdı!

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alan Pelin Zaman, özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Bir dönem adı Danilo Zanna ile aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Akar, Instagram hesabı üzerinden aşk dolu bir paylaşım yaptı.

MasterChef Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisi aşkını böyle haykırdı!

''HAYATIN DEĞİŞECEĞİ YER, İYİ KALABİLENLERİN SABRININ SINIRIDIR''

Akar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hayat da böyledir çoğu zaman. İnsanlar seni takımlarına almıyorsa, sürekli bir takımdan diğerine gönderiliyorsan, seni potaya gönderenler ''Nazım geçiyor'' diyerek kıvrılıyorlarsa, hanımefendiliğin ve yeteneğin görmezden geliniyorsa ve buna rağmen sen ekranda pırıl pırıl duruşun ve gülüşünle kamaştırıyor, aşkla hatta sabırla mükemmel yemekler yapmaya devam edip kaptanlığında takımını 3-0 kazandırabiliyorsan, seni herkesten güzel bir gelecek bekliyor demektir. Efendilik, iyilik, yetenek ve sanatın para etmediği; küfürlü, sokak ağzıyla konuşup laf ebeliği yapanların hatta çirkinliğin zirve yaptığı bir dünyada yürürken; sabırlı, inançlı ve küsmeden iyi olmaya devam etmek zorundayız. Hayatın değişeceği yer, iyi kalabilenlerin sabrının sınırıdır.

''KALBİMİN TA İÇİ''

Gökhan Akar, sosyal medya üzerinde düzenlediği soru cevap etkinliğinde ''Pelin Zaman neyin oluyor?'' sorusuna, ''Kalbimin ta içi'' yanıtını vermişti. Akar'ın bu cevabı sonrası, Zaman'ın erkek arkadaşının kim olduğuna dair ortaya atılan bütün iddialar çürütülmüş oldu.

MasterChef Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisi aşkını böyle haykırdı!


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TV8 Masterchef
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