MasterChef Rıfat kimdir? MasterChef Rıfat Yurttaş'tan şeflere övgü dolu sözler!

MasterChef Rıfat Yurttaş vatandaşlar tarafından merak edildi. Rıfat Yurttaş, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde yemek tadımı yapacak eski yarışmacılar arasında yer alıyor. Programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından MasterChef Rıfat Yurttaş merak konusu oldu.

MASTERCHEF RIFAT KİMDİR?

Rıfat Yurttaş, 1992 yılında doğdu. Rıfat Yurttaş İzmir Çeşmelidir.

Rıfat Yurttaş İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümünde eğitim gördü.

Rıfat Yurttaş ülkenin en iyi restoranları ve otellerinde staj yaparak deneyim kazanmıştır.

Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak çalışan Rıfat Yurttaş çok sayıda aşçı yetiştirmiştir.

