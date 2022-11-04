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  4. MasterChef Rıfat kimdir? MasterChef Rıfat Yurttaş'tan şeflere övgü dolu sözler!

MasterChef Rıfat kimdir? MasterChef Rıfat Yurttaş'tan şeflere övgü dolu sözler!

04.11.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Rıfat Yurttaş, yarışmanın 119. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının yemeklerini tatmak için programa konuk oldu. Genç adam, MasterChef Türkiye 2019'da yarışmıştır. Peki, MasterChef Rıfat kimdir, kaç yaşında, nereli? Rıfat Yurttaş Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na dönerek "Hepimizin, bu yarışmaya giren herkesin hayatına dokundunuz" dedi.

MasterChef Rıfat kimdir? MasterChef Rıfat Yurttaş'tan şeflere övgü dolu sözler!

MasterChef Rıfat Yurttaş vatandaşlar tarafından merak edildi. Rıfat Yurttaş, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde yemek tadımı yapacak eski yarışmacılar arasında yer alıyor. Programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından MasterChef Rıfat Yurttaş merak konusu oldu.

MASTERCHEF RIFAT KİMDİR?

Rıfat Yurttaş, 1992 yılında doğdu. Rıfat Yurttaş İzmir Çeşmelidir.

Rıfat Yurttaş İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümünde eğitim gördü.

Rıfat Yurttaş ülkenin en iyi restoranları ve otellerinde staj yaparak deneyim kazanmıştır.

Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak çalışan Rıfat Yurttaş çok sayıda aşçı yetiştirmiştir.

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Masterchef Acun Ilıcalı yaşında

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