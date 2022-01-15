MasterChef şampiyonluk gecesinde Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star açıklaması: Açılışta çok büyük sürpriz var

MasterChef Türkiye'de Temmuz ayından bu yana süren heyecan, 14 Ocak Cuma akşamı canlı olarak ekrana gelen final bölümünde son buldu. MasterChef'in finalinde Eren ve Hasan karşı karşıya geldi.

Survivor için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı da canlı yayında MasterChef'e bağlandı.

"ÖYLE BİR SÜRPRİZ YAPACAĞIZ Kİ TANITIMA KOYAMADIK"

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile konuşan Ilıcalı, Survivor All Star'ın ilk günündeki büyük sürprizden bahsetti.



Acun Ilıcalı, "Açılışta öyle bir sürpriz yapacağız ki o yüzden tanıtıma koyamadık. Sürpriz bozulmasın diye yayınlayamadık.O yüzden tanıtım kısa oldu.Çok güzel bir sürprizle başlayacağız açılışta. Kurallarda da bu sene önemli değişiklikler var. Yarışmacılar çok iddialı. Açılış oyunu muhteşem bir oyun, sürpriz olduğu için açıklayamıyorum" dedi.

ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLERDE KİMLER VAR?

Survivor All Star ünlüler takımında, Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yer alıyor.

Gönüllüler takımı kadrosu ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Aydemir'den oluşuyor.

