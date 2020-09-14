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MasterChef Selin kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Selin Öztürk kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 01:48 | Son Güncelleme

MasterChef 2020'ye yedeklerden giren yeni yarışmacı Selin Öztürk oldu. Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin 54. bölümünde yarışmaya katılacak. MasterChef 2020'nin ana kadrosuna giren yeni yarışmacı Selin Öztürk Aydın kimdir? MasterChef Selin kaç yaşında, nereli? İşte, MasterChef'in yeni yarışmacısı Selin Öztürk Aydın mesleği, yaşı ve hayatı.

MasterChef Selin kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Selin Öztürk kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacı Selin Öztürk Aydın, 14 Eylül Pazartesi akşamı yarışmada yerini alacak. Genç bir girişimci olan Selin Öztürk Aydın, yeni bölümde takım oyununda mücadele edecek. İşte MasterChef Selin hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi.

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MASTERCHEF 2020'NİN YENİ YARIŞMACISI SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?

Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur.

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Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, Atalante Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin kurucusudur. Firması, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Selin Öztürk Aydın aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak rol almaktadır.
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Toprağı ve mutfağı sevdiğini belirten yarışmacının hayali, kendi restoranında muhteşem tatlar sunmaktır. "Mutfağa olan tutkum bana güç veriyor" diyen Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacılar arasında yer almaktadır.

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