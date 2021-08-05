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  4. MasterChef Sergen Özen yaptığı tabakla şefleri şoke etti! "Kendi helvanı kavurmuşsun"

MasterChef Sergen Özen yaptığı tabakla şefleri şoke etti! "Kendi helvanı kavurmuşsun"

05.08.2021 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 4 Ağustos Çarşamba ekrana gelen son bölümünde ilginç anlar yaşandı. MasterChef'ta ana kadroya girmek için mücadele eden Sergen Özen'in yaptığı tabağı gören ünlü şefler büyük şaşkınlık yaşadı. MasterChef Sergen'in helva yanıtı ise şefleri güldürdü.

MasterChef Sergen Özen yaptığı tabakla şefleri şoke etti! "Kendi helvanı kavurmuşsun"

MasterChef Türkiye 2021'in 4 Ağustos Çarşamba akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde final turunun ikinci etabına kalan yarışmacılardan Sergen, yaptığı tabakla Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şaşırttı.

Dondurmanın ana ürün olacağını söyleyen şefler, Sergen'in tabağını görünce şoke oldu. Mehmet Şef, Sergen'in tabağı sonrasında yaptığı helvayı kendisi için mi kavurduğunu sordu.

"DONDURMAM VE HELVAM SÜPER"

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Yarışmacı Sergen ise "Helvamı kavurdum ama anlamıyorum tatlıdan. Bence helva süper, tam cenaze helvası. 'Üstüne koyma' dediniz yanına bıraktım ben de. Dondurmam ve helvam süper ama. Farklı yapmak istedim ama tatlı işinden anlamıyorum" dedi.

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Şey Yalçınkaya ise "Ben sana 'Bunun içine dondurma koyarsan yaratıcılık olmaz' dedim. Bu helvayı kendin için kavurmuşa benziyorsun" şeklinde konuştu.

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Şeflerin tadımından sonra ise Sergen bir üst tura kalmayı başaramadı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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