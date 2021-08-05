MasterChef Sergen Özen yaptığı tabakla şefleri şoke etti! "Kendi helvanı kavurmuşsun"

MasterChef Türkiye 2021'in 4 Ağustos Çarşamba akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde final turunun ikinci etabına kalan yarışmacılardan Sergen, yaptığı tabakla Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu şaşırttı.

Dondurmanın ana ürün olacağını söyleyen şefler, Sergen'in tabağını görünce şoke oldu. Mehmet Şef, Sergen'in tabağı sonrasında yaptığı helvayı kendisi için mi kavurduğunu sordu.

"DONDURMAM VE HELVAM SÜPER"



Yarışmacı Sergen ise "Helvamı kavurdum ama anlamıyorum tatlıdan. Bence helva süper, tam cenaze helvası. 'Üstüne koyma' dediniz yanına bıraktım ben de. Dondurmam ve helvam süper ama. Farklı yapmak istedim ama tatlı işinden anlamıyorum" dedi.

Şey Yalçınkaya ise "Ben sana 'Bunun içine dondurma koyarsan yaratıcılık olmaz' dedim. Bu helvayı kendin için kavurmuşa benziyorsun" şeklinde konuştu.



Şeflerin tadımından sonra ise Sergen bir üst tura kalmayı başaramadı.

