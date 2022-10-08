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MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

08.10.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı yarışma, her sezon olduğu gibi bu sezon da oldukça iddialı ilerliyor. MasterChef Türkiye 2022'de yarışan Serpilay Salkım, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

MasterChef Türkiye 2022 sezonunun çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Serpilay Salkım, kameralar ardındaki yaşamıyla merak konusu oldu. Sosyal medyada epey aktif olan Salkım, paylaşımlarıyla beğeni topladı.

İzmirli Serpilay Salkım, yarışma içerisindeki duygusal tavırları nedeniyle sık sık eleştirilerin odağında yer alıyor.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Instagram'da 30 binden fazla takipçi edinen Salkım, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

25 yaşındaki Serpilay Salkım, aşçılık mesleğine henüz küçük yaşlardayken ilgi duymaya başladı.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde gastronomi eğitimi alan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2022'nin ana kadrosuna girmeye hak kazanmıştı.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Serpilay Salkım'ın iddialı Instagram paylaşımlarına, ''Melis Sezen'i andırıyorsun'', ''Her açıdan güzelsin'' ve ''Aşçılığı bırak model ol'' gibi yorumlar yapılıyor.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

Serpilay Salkım'ı övenler kadar linç eden sosyal medya kullanıcıları da bulunuyor. Salkım'a ''Torpille mi yarışmaya girdin?'', ''Gördüğüm en garip kişilik'' ve ''Neden bu kadar ağlaksın'' tarzında eleştiri yüklü yorumlar da geliyor.

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı


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TV8 Mehmet Yalçınkaya Masterchef Somer Sivrioğlu sosyal medya yaşında
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