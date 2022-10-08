MasterChef Serpilay Salkım'ı bir de Instagram'da görün! Göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı

MasterChef Türkiye 2022 sezonunun çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Serpilay Salkım, kameralar ardındaki yaşamıyla merak konusu oldu. Sosyal medyada epey aktif olan Salkım, paylaşımlarıyla beğeni topladı.

İzmirli Serpilay Salkım, yarışma içerisindeki duygusal tavırları nedeniyle sık sık eleştirilerin odağında yer alıyor.

Instagram'da 30 binden fazla takipçi edinen Salkım, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

25 yaşındaki Serpilay Salkım, aşçılık mesleğine henüz küçük yaşlardayken ilgi duymaya başladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde gastronomi eğitimi alan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2022'nin ana kadrosuna girmeye hak kazanmıştı.

Serpilay Salkım'ın iddialı Instagram paylaşımlarına, ''Melis Sezen'i andırıyorsun'', ''Her açıdan güzelsin'' ve ''Aşçılığı bırak model ol'' gibi yorumlar yapılıyor.

Serpilay Salkım'ı övenler kadar linç eden sosyal medya kullanıcıları da bulunuyor. Salkım'a ''Torpille mi yarışmaya girdin?'', ''Gördüğüm en garip kişilik'' ve ''Neden bu kadar ağlaksın'' tarzında eleştiri yüklü yorumlar da geliyor.



