MasterChef Somer Sivrioğlu'ndan dikkat çeken uyarı! Gözyaşları birinciliği getirdi

MasterChef Türkiye'de yedeklere ikinci gruptan giren kişiler Erkan, Ege ve Vural olmuştu. Yarışma, 14 Ağustos 2022 Pazar günü bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programda heyecan dolu anlar yaşandı. MasterChef'in iki aşamalı yedekler bölümünün ikinci turunda en güzel yemekleri yapan yarışmacılar yedekler kadrosuna çıktı.
Somer Sivrioğlu yarışmacılara dönerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şef açıklamasında "Maalesef bu yarışma bittiğinde beşiniz için artık başka bir şans yok " ifadelerini kullandı.
MasterChef yarışmacısı Ayşegül kendisine söz verildiğinde gözyaşlarına boğuldu. "Düne bakıyorum, bugüne bakıyorum. Ama buraya geliyorum burada hiçbir şey yok" diyen Ayşegül'ü şefler teselli etti. Şefler moralini yüksek tutması için yarışmacıyı telkin etmeye çalıştı.
Programın önceki bölümlerinde de ağlayan Ayşegül'ün tavrı izleyenleri çileden çıkardı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla yarışmacıyı ti'ye aldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların 40 dakikalık süre zarfında yaptıkları yemekleri tattı. Bu yarışmanın birincisi Ayşegül oldu.
Mehmet Şef "Sunumun çok iyiydi. Tebrik ediyorum" dedi. Ayşegül, Mehmet Şef'in sözleri üzerine "En sonunda birinci oldum. Bir haftadır sürekli uğraşıyorum. En ufak bir dikkatsizlikten kaybediyorum. Yedek de olsam mutluyum." ifadelerini kullandı.
Şule yarışmaya devam eden bir diğer isim olurken; Rukiye, İbrahim, Salim, Ali ve Rağde ise elendi.
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