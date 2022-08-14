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  4. MasterChef Somer Sivrioğlu'ndan dikkat çeken uyarı! Gözyaşları birinciliği getirdi

MasterChef Somer Sivrioğlu'ndan dikkat çeken uyarı! Gözyaşları birinciliği getirdi

14.08.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin son bölümü dikkat çeken anlara sahne oldu. Yarışmacılar iki aşamalı yedekler bölümünün ikinci turunda hünerlerini sergiledi. Somer Şef'in "Maalesef bu yarışma bittiğinde beşiniz için artık başka bir şans yok " açıklaması sonrası söz alan Ayşegül gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacının sürekli ağlaması ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

MasterChef Somer Sivrioğlu'ndan dikkat çeken uyarı! Gözyaşları birinciliği getirdi

MasterChef Türkiye'de yedeklere ikinci gruptan giren kişiler Erkan, Ege ve Vural olmuştu. Yarışma, 14 Ağustos 2022 Pazar günü bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programda heyecan dolu anlar yaşandı. MasterChef'in iki aşamalı yedekler bölümünün ikinci turunda en güzel yemekleri yapan yarışmacılar yedekler kadrosuna çıktı.

"BU YARIŞMA BİTTİĞİNDE ARTIK BAŞKA BİR ŞANSINIZ YOK"

Somer Sivrioğlu yarışmacılara dönerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şef açıklamasında "Maalesef bu yarışma bittiğinde beşiniz için artık başka bir şans yok " ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF AYŞEGÜL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

MasterChef yarışmacısı Ayşegül kendisine söz verildiğinde gözyaşlarına boğuldu. "Düne bakıyorum, bugüne bakıyorum. Ama buraya geliyorum burada hiçbir şey yok" diyen Ayşegül'ü şefler teselli etti. Şefler moralini yüksek tutması için yarışmacıyı telkin etmeye çalıştı.

AYŞEGÜL'E SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Programın önceki bölümlerinde de ağlayan Ayşegül'ün tavrı izleyenleri çileden çıkardı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla yarışmacıyı ti'ye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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ŞANS YÜZÜNE GÜLDÜ

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların 40 dakikalık süre zarfında yaptıkları yemekleri tattı. Bu yarışmanın birincisi Ayşegül oldu.

AYŞEGÜL'DEN BİRİNCİLİK AÇIKLAMASI

Mehmet Şef "Sunumun çok iyiydi. Tebrik ediyorum" dedi. Ayşegül, Mehmet Şef'in sözleri üzerine "En sonunda birinci oldum. Bir haftadır sürekli uğraşıyorum. En ufak bir dikkatsizlikten kaybediyorum. Yedek de olsam mutluyum." ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİMLER BELLİ OLDU

Şule yarışmaya devam eden bir diğer isim olurken; Rukiye, İbrahim, Salim, Ali ve Rağde ise elendi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye
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