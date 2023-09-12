MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlunu görenler çok şaşırdı! O da oyuncu çıktı

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlunu görenler çok şaşırdı! O da oyuncu çıktı

12.09.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyeleri arasında Somer Sivrioğlu da yer alıyor. Giyim tarzı ve yemek yorumlarıyla sık sık gündem olan Sivrioğlu’nun özel hayatı merak konusu haline geldi. Ünlü şefin boyundan büyük olan oğlunu görenler çok şaşırdı.

MasterChef All Star sezonunda jüri üyeleri arasında Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyor. Yorumları ile büyük beğeni toplayan usta şef Somer Sivrioğlu yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan ve daha sonra master yapan Somer Sivrioğlu 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitti.

Ekran görüntüsü 2023-09-12 081027

Sayısız başarıya imza atan Sivrioğlu 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. Eşinden 2021 yılında ayrılan ünlü şefin iki çocuğu bulunuyor.

Ekran görüntüsü 2023-09-12 080959

Deniz ve Derin isminde bir kızı bir de oğlu bulunan ünlü şef çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor.

Ekran görüntüsü 2023-09-12 080832

Avustralya Sidney'de yaşayan Deniz Sivrioğlu, tiyatro ile ilgileniyor.

Ekran görüntüsü 2023-09-12 080821

Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz senelerde oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-09-12 081053

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasan Can Kaya'ya katılan öğretmenin boşanma şaşırttı! Duyunca hemen sarıldıHasan Can Kaya'ya katılan öğretmenin boşanma şaşırttı! Duyunca hemen sarıldı
Yarışmadan sonra işlerini büyüttü! All Star iddiasına sitemkar yanıtYarışmadan sonra işlerini büyüttü! All Star iddiasına sitemkar yanıt
Ödülün bakın ne kadar olmasını istedi! "Düşülen vergilerden sonra..."Ödülün bakın ne kadar olmasını istedi! "Düşülen vergilerden sonra..."
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.