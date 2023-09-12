MasterChef Somer Sivrioğlu'nun oğlunu görenler çok şaşırdı! O da oyuncu çıktı

MasterChef All Star sezonunda jüri üyeleri arasında Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyor. Yorumları ile büyük beğeni toplayan usta şef Somer Sivrioğlu yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan ve daha sonra master yapan Somer Sivrioğlu 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitti.

Sayısız başarıya imza atan Sivrioğlu 2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. Eşinden 2021 yılında ayrılan ünlü şefin iki çocuğu bulunuyor.

Deniz ve Derin isminde bir kızı bir de oğlu bulunan ünlü şef çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor.

Avustralya Sidney'de yaşayan Deniz Sivrioğlu, tiyatro ile ilgileniyor.

Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz senelerde oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını sosyal medya hesabından paylaştı.



