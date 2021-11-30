MasterChef sonları oldu! Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi ayrıldı!

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hasan Biltekin'in, doktor sevgilisi Hülya Acar'dan ayrıldığı iddiası, sosyal medyayı çalkaladı. İddiaya göre, daha önce de Pelin Zaman nedeniyle gerilen çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Pelin Zaman'ın ana kadroya dahil olmasıyla, sosyal medyada Zaman ve Biltekin arasında aşk yaşandığı öne sürülmüş, ancak gerçek daha sonra ortaya çıkmıştı.

Biltekin'in doktor sevgilisi Hülya Acar'ın, aşk söylentileri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği iddia edilmiş, Hasan Biltekin'in yarışma esnasında Pelin Zaman'a sergilediği soğuk tavırlar, izleyicinin dikkatinden kaçmamıştı.

Yakın zamanda annesini kaybeden Hülya Acar, sevgilisi Hasan Biltekin'i takipten çıktı. Çiftin ayrılık sebebi ise sevenleri tarafından merak konusu oldu.



