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MasterChef sonları oldu! Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi ayrıldı!

30.11.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in iddialı yarışmacılarından Hasan Biltekin'in, doktor sevgilisi Hülya Acar'dan ayrıldığı öne sürüldü. Yakın zamanda annesini kaybeden Hülya Acar'ın, Hasan Biltekin'i takipten çıkması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada daha önce, Hülya Acar'ın, Pelin Zaman nedeniyle kıskançlık krizine girdiği öne sürülmüştü.

MasterChef sonları oldu! Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi ayrıldı!

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hasan Biltekin'in, doktor sevgilisi Hülya Acar'dan ayrıldığı iddiası, sosyal medyayı çalkaladı. İddiaya göre, daha önce de Pelin Zaman nedeniyle gerilen çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Pelin Zaman'ın ana kadroya dahil olmasıyla, sosyal medyada Zaman ve Biltekin arasında aşk yaşandığı öne sürülmüş, ancak gerçek daha sonra ortaya çıkmıştı.

MasterChef sonları oldu! Hasan Biltekin ve doktor aşkı ayrıldı!

Biltekin'in doktor sevgilisi Hülya Acar'ın, aşk söylentileri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği iddia edilmiş, Hasan Biltekin'in yarışma esnasında Pelin Zaman'a sergilediği soğuk tavırlar, izleyicinin dikkatinden kaçmamıştı.

MasterChef sonları oldu! Hasan Biltekin ve doktor aşkı ayrıldı!

Yakın zamanda annesini kaybeden Hülya Acar, sevgilisi Hasan Biltekin'i takipten çıktı. Çiftin ayrılık sebebi ise sevenleri tarafından merak konusu oldu.

MasterChef sonları oldu! Hasan Biltekin ve doktor aşkı ayrıldı!

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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