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MasterChef stüdyosunda anlamlı kutlama! Mehmet Şef okuduğu şiirle duygulandırdı

30.08.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te bugün de yarışmacılar kıyasıya mücadeleyi sürdürdü. Yeni bölümüyle ekrana gelen yarışmada yarışmacılar ve şefler 30 Ağustos kutlaması yaptı. Yarışmacılar hep birlikte marş söylerken, Mehmet Şef'in okuduğu anlamlı şiir ise stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

MasterChef stüdyosunda anlamlı kutlama! Mehmet Şef okuduğu şiirle duygulandırdı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 30 Ağustos günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Sevilen yarışmada yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kıyasıya mücadeleyi sürdürürken, günün anlam ve önemi için yapılan 30 Ağustos kutlaması da stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

MASTERCHEF'TE 30 AĞUSTOS KUTLAMASI!

Programda hep birlikte kırmızı beyaz kıyafet giyen yarışmacılar stüdyoya marş eşliğinde giriş yaptı.

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MEHMET ŞEF ŞİİR OKUDU

Onun yıl marşını söyleyen yarışmacıların ardından, Mehmet Şef'in okuduğu anlamlı şiir de dikkat çekti.

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SOMER ŞEF'TEN 30 AĞUSTOS MESAJI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı sebebiyle yapılan kutlamada, Danilo Şef ve Somer Şef'ten de anlamlı cümleler geldi. Somer Şef, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak "Hepsini saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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