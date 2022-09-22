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MasterChef stüdyosunda korkutan kaza! Danilo Şef'in yüreği ağzına geldi

22.09.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasteChef'te yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Çağatay oyun sırasında bir anda yere kapaklanınca yarışmacılar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Olayı fark eden Danilo Zanna'nın yüreği ağzına geldi. İtalyan Şef koşarak Çağatay'ın yanına gitti. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümüne damga vuran olay...

MasterChef stüdyosunda korkutan kaza! Danilo Şef'in yüreği ağzına geldi

MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün katbekat artıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yapılan yemekleri tattı. Mavi takım yenildi. Bunun üzerine bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Fakat geceye programda yaşanan talihsiz bir kaza damga vurdu.

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MASTERCHEF'TE TEDİRGİNLİK YARATAN KAZA

Çağatay elinde tava ile tezgaha doğru hızlı adımlarla giderken bir anda kayarak yere kapaklandı. Yarışmacı arkadaşının bir anlık tedirginlikle çığlık atması üzerine Danilo Zanna paniğe kapıldı.

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DANİLO ŞEF PANİK İÇİNDE YARIŞMACININ KOŞTU

Burak Kaya, Çağatay'a iyi olup olmadığını sorarken İtalyan Şef koşarak yarışmacının yanına gitti. Serpilay "Dur tamam sakin ol" diyerek yarışmacıyı teselli ederken Çağatay iyi olduğunu söyledi.

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MASTERCHEF ÇAĞATAY GÜNÜ KÖTÜ KAPATTI

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybederken, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Metin oldu.

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Metin eleme potasına Çağatay'ı soktu. Diğer eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Burak oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye
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