Masterchef Suna Aydın’ın değişimi olay oldu! Suna Aydın kimdir?

Seyirciyi ekran başına kilitleyen Masterchef programının sevilen yarışmacısı Suna Aydın’ın değişimi olay oldu! Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra tanınmaz hale gelen Suna Aydın’ın değişimi herkesi şaşırttı! Peki Masterchef’in geçen sezon yarışmacısı Suna Aydın kimdir?

Masterchef Suna Aydın’ın son hali!

Hayranlarının severek takip ettiği TV8’de yayınlanan lezzet yarışması Masterchef’in geçen sezon yarışmacısı olan Suna Aydın, yarışmanın takipçileri tarafından ilgiyle izleniyordu. Yarışma içinde büyük beğeni toplayan Suna Aydın’ın geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda yaşadığı değişim ise hayranlarını şaşırttı.

Masterchef Suna Aydın kimdir?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun’da doğdu. Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı. Mesleğini en iyi şekilde yapmak için birçok işletmede çalıştı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoran açan Suna Aydın, işletmesinde aktif olarak çalışıyor.

Mastechef elemelerinde ilk turda buharda somon yapan yapan Aydın, gerekli sosları zamanında yetiştiremese de ikinci tura geçmeyi başarmıştı. Yarışma boyunca izleyici tarafından oldukça beğenilen Suna Aydın, rakipleri Mustafa ve Sena’yı eleyerek son 14 yarışmacı arasında adını yazdırmıştı.



