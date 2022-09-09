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MasterChef Suna eski bölümlerden bir diyalog paylaştı! Güzide Mertcan bakın ne dedi

09.09.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları Suna Aydın ve Güzide Mertcan sosyal medyada dikkat çekti. Yarışmada oldukları günlerden bir video paylaşan Suna Aydın'ın paylaşımını gören Güzide Mertcan yarışmayla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

2019 yılında katıldıkları Masterchef yarışmasıyla ünlenen Suna Aydın ve Güzide Mertcan sosyal medyayı aktif kullanıyor. Yarışma sayesinde şöhrete kavuşa Güzide Mertcan lüks yaşantısıyla da zaman zaman gündeme gelen bir isim...

Eski yarışmacılar Suna Aydın ve Güzide Mertcan son olarak yarıştıkları dönemde aralarında geçen bir diyalogla dikkat çekti. Suna Aydın eski yarışmadan anları paylaştı.

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Güzide Mertcan ise yarışmayla ilgili "Ay yarışmadan akıl sağlığıyla çıkabilen oldu mu acaba?" yorumunda bulundu.

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Söz konusu videoda MasterChef Güzide'nin Suna'ya "Algı yaratmak için mi onların tabağından daha çok yediler" dediği görülüyor.

Ekran Alıntısı

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Masterchef Güzide Mertcan
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