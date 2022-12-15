MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Bakın MasterChef Tanya'nın sevgilisi kim çıktı

Tanya Kilitkayalı bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor.Çekimi Kıbrıs'ta yapılan yarışmaya jüri olarak gelen Tanya, şefleri ve yarışmayı çok özlediğini söyledi. Konuşmasıyla sempati toplayan 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Kıbrıs'ın yöresel yemekleri ile ilgili de bilgi verdi.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

27 yaşındaki MasterChef Tanya 7 Ocak 1995 doğumlu. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Masterchef Tanya, İzmir'de ve Ege'de çeşitli otellerde stajlar yapmıştır. İstanbul ve İzmir'i çok sevdiğini söyleyen Tanya Kıbrıs'ta ailesiyle birlikte yaşamaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'nde öğretim görevlisi olarak çalışan MasterChef Tanya aynı zamanda ailesiyle beraber yöresel bir işletmeye de sahip.

MASTERCHEF TANYA'NIN SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI!

2020 Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı yarışmaya katıldığında nişanlıydı. Fakat daha sonrasında nişanlısıyla anlaşamadığını ve ayrıldığını söyleyen Tanya, bir süre kabuğuna çekilmişti. Yarışma sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine MasterChef'te aynı sezon yarıştığı Uğur ile sevgili olduklarını açıkladılar. İki yıla yakındır ilişkilerini güzel bir şekilde devam ettiren çift, fotoğraflarını Instagram hesaplarından da bolca yayınlıyorlar.

Bilindiği üzere MasterChef Uğur sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti. O dönemde toplumun büyük bir kesiminden destek alan Uğur yarışma öncesinde Antalya'da yaşıyordu. Şu an o da Tanya gibi Kıbrıs'ta. Hatta beraber 22 Nicosia adlı bir restoran açtılar. Uzunca bir süre işletmelerini çalıştırsalar da şu an 22 Nicosia kapandı.



