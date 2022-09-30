MasterChef Tayfun Genç kimdir, aslen nereli? MasterClass'ı kazanan Tayfun Genç kaç yaşında?

MasterChef Tayfun Genç'in hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 29 Eylül günü yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde gecenin ödülünü kazanan kişi Tayfun Genç oldu. Gecenin birincisi olan ismin yaşı, memleketi ve medeni durumu gibi konular sorgulanıyor.

MASTERCHEF TAYFUN GENÇ KİMDİR?

MasterChef'e katılan Tayfun Genç, 30 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul’dan katıldığı bilinen yarışmacı, 11 yıldır aşçılık mesleğini sürdürmektedir. Genç, profesyonel bir aşçıdır. MasterChef yarışmacısı Tayfun'un aslen Giresunlu olduğu bilinmektedir. Ünlü yarışmacı evlidir ve çocuğu vardır.

MasterChef’in ilk eleme turunda şeflere Saynara isimli enginar püreli bonfile yemeğini hazırlayan isim, oylama sonucunda üç evet almayı başarmıştır.

Tayfun, en son çilek yaratıcılık tabağını hazırlamış ve bu tabakla şeflerin beğenisini kazanarak MasterChef ana kadrosuna dahil olan 9. isim olmuştur.

