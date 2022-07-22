MasterChef'te 2.turu geçen yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'te 2. turu geçen isim!

TV8 ekranların büyük ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye 2022'de yayına giren her bölüm nefes kesiyor. Bir birinden farklı yarışmacıların katılmış olduğu MasterCef'te 2022 sezonu için eleme turları devam ediyor. Peki MasterChef Türkiye 2022'de 2.turu geçen yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE 2.TURU GEÇEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

22 Temmuz Cuma akşamında Bekir, Dali ve Berkcan yarışmasında bir üst tura geçen yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. 3'lü arasında 2. tura geçek isim Dali oldu.

Diğer yarışmacıların yarış süreci ise henüz devam ediyor. Avcı kebabı yapan diğer 3 yarışmacı arasından 2. tura geçen isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.



