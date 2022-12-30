MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te 3. ceketi kim giydi, kazanan kim oldu? Son gün kimler yarışacak? MasterChef Türkiye bu akşam 170. bölümüyle ekranlarda

MasterChef'te 3. ceketi kim giydi, kazanan kim oldu? Son gün kimler yarışacak? MasterChef Türkiye bu akşam 170. bölümüyle ekranlarda

30.12.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te bu akşam yine büyük heyecan yaşanıyor. MasterChef Türkiye iki günlük aranın ardından bu akşam 170. bölümüyle ekranlara geldi. TV8'in sevilen yarışmasında ceket giyme heyecanı devam ediyor. İlk ceketi Metin, ikinci ceketi ise Ayaz almıştı. Peki MasterChef Türkiye'de ceketi kim alacak, üçüncü ceket hangi yarışmacının olacak? İşte yeni bölüm ile ilgili detaylar...

MasterChef'te 3. ceketi kim giydi, kazanan kim oldu? Son gün kimler yarışacak? MasterChef Türkiye bu akşam 170. bölümüyle ekranlarda

MasterChef üçüncü ceketi kim giyecek yeni bölüm saatinin yaklaşmasıla iyice merak konusu olmuştu. Bu akşam 170. bölümüyle TV8 ekranlarına gelen MasterChef Tütkiye'de Metin ve Ayaz'ın ardından diğer ceket alan yarışmacının kim olduğu belli olacak. Kıvanç, Burak Kaya ve Görkem'in yarışacağı bölümde kazanan kim olacak, MasterChef'in üçüncü ceketi hangi yarışmacıya gidecek? İşte yeni bölümden detaylar...

SOMER ŞEF'TEN BURAK KAYA'YA DESTEK

MasterChef Türkiye'de son ceketler dağıtılıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı yarışmada sona geliniyor. Bu akşam üçüncü ceketin sahibi belli olacak. Yayınlanan fragmanda her zamanki gibi önce yarışmacılarla tek tek konuşan şefler genel bir durum değerlendirmesi yaptı. Yarışmacıların eksileri artıları konuşuldu.

masterchef

Burak Kaya'nın son dönemde bir motivasyon düşüklüğü yaşadığına değinen şefler, yarışmacıya nasihatte bulundular. Özellikle Somer Şef'in Burak Kaya'ya yönelik sözleri izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Burak Kaya ve şefler arasında ceketi isteyip istemediğine yönelik bir sohbet gerçekleştirildi.

SOMER ŞEF'TEN BİR BOMBA DAHA!

Son bölümde Kıvanç tabağında kasnak unutunca ilk etaptan puan sıfır puan almış ikinci etapta da fomraliteden yarışacağını söylemişti. Böylesine önemli bir dönemde çok kritik hata yapan Kıvanç'a bu akşamki bölümde sürpriz yapılıyor. Somer Şef Kıvanç'ın tabağına bakacakken içeri gidince ortam bir anda geriliyor. ' Yine mi bir şey oldu şef?' diyen Kıvanç'a Somer Şef'in esprili hareketi hem yarışmacıları hem de izlyicileri güldürdü.

masterchef

Arka taraftan dedektörle gelen Somer Şef, Kıvanç'ın tabağını metal bir şey var mı diye kontrol etti. Herkesi güldüren bu komik sürpriz sonrası rahatlayan Kıvanç'a şefler takılmayı ihmal etmedi.

SERKAN AKSOY MASTERCHEF'TE

Bu akşam MasterChef'e iki Michelin yıldızlı şef Serkan Aksoy konuk oluyor. Kıvanç, Burak Kaya ve Görkem'e imza yemeği olan Açık Dolma yaptıracak olan şef yarışmacıları oldukça zorladı. Açık Dolma tarifi izleyicileri oldukça meraklandırdı.

63ab679686b24a6a181a9b60

Gecenin sonunda üçüncü ceketi kimin giyeceği, son güne hangi yarışmacıların kalacağı belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Porno yönetmeninden şaşırtan itirafPorno yönetmeninden şaşırtan itiraf
Yine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndüYine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndü
Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işteHaluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

En Çok Okunan Haberler

Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli!

Ali Koç'tan sert açıklamalar: Maç tekrar edilmeli!

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

7 yaşındaki Melis'in sır ölümü! Boğaz ağrısıyla götürdüler...

7 yaşındaki Melis'in sır ölümü! Boğaz ağrısıyla götürdüler...

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.