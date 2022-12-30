MasterChef'te 3. ceketi kim giydi, kazanan kim oldu? Son gün kimler yarışacak? MasterChef Türkiye bu akşam 170. bölümüyle ekranlarda

MasterChef üçüncü ceketi kim giyecek yeni bölüm saatinin yaklaşmasıla iyice merak konusu olmuştu. Bu akşam 170. bölümüyle TV8 ekranlarına gelen MasterChef Tütkiye'de Metin ve Ayaz'ın ardından diğer ceket alan yarışmacının kim olduğu belli olacak. Kıvanç, Burak Kaya ve Görkem'in yarışacağı bölümde kazanan kim olacak, MasterChef'in üçüncü ceketi hangi yarışmacıya gidecek? İşte yeni bölümden detaylar...

SOMER ŞEF'TEN BURAK KAYA'YA DESTEK

MasterChef Türkiye'de son ceketler dağıtılıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı yarışmada sona geliniyor. Bu akşam üçüncü ceketin sahibi belli olacak. Yayınlanan fragmanda her zamanki gibi önce yarışmacılarla tek tek konuşan şefler genel bir durum değerlendirmesi yaptı. Yarışmacıların eksileri artıları konuşuldu.

Burak Kaya'nın son dönemde bir motivasyon düşüklüğü yaşadığına değinen şefler, yarışmacıya nasihatte bulundular. Özellikle Somer Şef'in Burak Kaya'ya yönelik sözleri izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Burak Kaya ve şefler arasında ceketi isteyip istemediğine yönelik bir sohbet gerçekleştirildi.

SOMER ŞEF'TEN BİR BOMBA DAHA!

Son bölümde Kıvanç tabağında kasnak unutunca ilk etaptan puan sıfır puan almış ikinci etapta da fomraliteden yarışacağını söylemişti. Böylesine önemli bir dönemde çok kritik hata yapan Kıvanç'a bu akşamki bölümde sürpriz yapılıyor. Somer Şef Kıvanç'ın tabağına bakacakken içeri gidince ortam bir anda geriliyor. ' Yine mi bir şey oldu şef?' diyen Kıvanç'a Somer Şef'in esprili hareketi hem yarışmacıları hem de izlyicileri güldürdü.

Arka taraftan dedektörle gelen Somer Şef, Kıvanç'ın tabağını metal bir şey var mı diye kontrol etti. Herkesi güldüren bu komik sürpriz sonrası rahatlayan Kıvanç'a şefler takılmayı ihmal etmedi.

SERKAN AKSOY MASTERCHEF'TE

Bu akşam MasterChef'e iki Michelin yıldızlı şef Serkan Aksoy konuk oluyor. Kıvanç, Burak Kaya ve Görkem'e imza yemeği olan Açık Dolma yaptıracak olan şef yarışmacıları oldukça zorladı. Açık Dolma tarifi izleyicileri oldukça meraklandırdı.

Gecenin sonunda üçüncü ceketi kimin giyeceği, son güne hangi yarışmacıların kalacağı belli olacak.

