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MasterChef'te 3 çocuk annesi yarışmacıdan görülmemiş sitem: "Şu an cehennemde gibiyim!"

19.09.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de bir kez eleme heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasteChef'te eleme potasındaki 6 yarışmacı Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih elenmemek için hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda 1 yarışmacı hayallerine veda etti. MasterChef'in son bölümüne Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na konuşan Atike'nin sözleri damga vurdu.

MasterChef'te 3 çocuk annesi yarışmacıdan görülmemiş sitem: "Şu an cehennemde gibiyim!"

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ipler iyice gerildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada eleme oyunu oynandı. Potada olan Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih zamana karşı yarışırken en iyi tabğı çıkarmak için hünerlerini sergiledi. Fakat Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'dan söz alan Atiken'in yarışmacı arkadaşlarına ettiği sitem çok konuşuldu.

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MasterChef'te Mehmet Şef'in "Atike, sen demişsin '3 çocuğum var. Onları bıraktım geldim. Bunun için mücadele ediyorum.' Bu düşüncelerle gelip baya da yedeklerde mücadele ettikten sonra. İlk hafta eleme potasındasın. Herkes kadar sen de gidebilirsin." sözlerine üzerine açıklamada bulunan Atike onu eleme potasına sokan yarışmacı arkadaşlarını hedef aldı.

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"KÖR KUYULARDA MERDİVENSİZ KALMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Atike açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şu an cehennemde gibiyim zaten. Gelir gelmez kendimi kör kuyularda merdivensiz kalmış gibi hissediyorum. Kazanmaya geldim. Kazanmak için çabaladık. Ana kadroya tam girmişken eleme potasından eve dönmek asla istemiyorum. Böyle bir şey gelmeyecek. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Size doğru düzgün bir tabak sunabilmek için çabalayacağım.

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"MASTERCHEF'TE HER ŞEY TERS KÖŞE YAPABİLİYOR"

İlk geldiğim zaman hiçbir şeyin farkında değildim. İlk başta şaşkın şaşkın gezindim. Uyum sağlayamadım. Yarışmanın stresi. Her şey ters köşe yapabiliyor çünkü burada"

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Yarışmanın formatının dışında arkadaşlar da değişik davranabiliyor. Bir konuşulan doğru olmuyor. Söylenen sö içeride farklı yorumlanıyor. İçeride 'Atike'yi yazmayacağız' deyip sonrasında yaşananlar. Herkes yazabilir. Beni beni neden yazıp yazmadıklarını sorgulamam. Benim şaşkınlığım 'Atike kesinlikle yazılmayacak' denmesi ve ardından potaya çıkarılmam. Onların takdiri ama durum bu."

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MASTERCHEF TÜRKİYE'YE VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de eleme potasında olan Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih hünerlerini sergiledi.

Eleme gecesinin ilk turunda peynir çeşitleri ile ürün hazırlayan bu 6 yarışmacıdan Kıvanç, Atike ve Vural eleme potasından çıkmayı başardı.

  1. turda kazanarak yarışmaya devam eden bir diğer isim ise Fatma Nur oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada elenerek hayallerine veda eden yarışmacı Melih oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye MasterChef Atike Atike Bozyaka
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