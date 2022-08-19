MasterChef'te ana kadroya giren isim kim oldu? 18 Ağustos'ta MasterChef'te 16. önlüğü kim aldı?

Masterchef ana kadro şekilleniyor. Son isimler kadroya adını yazdırırken bazı yarışmacılar ön plana çıkmaya başladı. İzleyenler Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı sorularına yanıt arıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bu sene de gündemdeki yerini koruyor.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde, ana kadroya girecek olan 16. yarışmacının belirlenmesi için 2 etaplı bir oyun oynandı. Kalamar dolması ile yarışan yarışmacılar birbirinden farklı tabaklarla jüri karşısına çıktı. Bir kişi listeye adını yazdırdı.

18 Ağustos 2022 tarihli bölümde Masterchef 16'ıncı yarışmacı ana kadroya dahil oldu. Masterchef ana kadro 16. Yarışmacı Kıvanç oldu!

Sezonun netleşen ana kadro yarışmacıları şöyle:

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış ve Kıvanç

