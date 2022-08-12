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MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 11. önlüğün sahibi kim oldu?

12.08.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de mücadele devam ediyor. Ana kadroya girecek olan son 2 yarışmacı merakla takip edilirken, önceki gün Yağız 10. önlüğün sahibi olan isim olmuştu. Peki MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 11. önlüğün sahibi kim oldu? İşte merak edilenler...

MasterChef'te ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 11. önlüğün sahibi kim oldu?

MasterChef'te heyecan sürüyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek için son iki bilet. Önlük sayısı her geçen gün azalırken yarışmacılar arasındaki mücadele artıyor. 11. önlük bu akşam sahibini buluyor. Peki 12 Ağustos MasterChef'te kim birinci oldu, ana kadroya giren 11. isim kim oldu? İşte MasterChef'te kadroya giren son isim...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te ana kadroya giren on birinci isim henüz belli olmadı. MasterChef'te 11. finalist bu akşam belli olacak. Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen son isim Yağız olmuştu.

Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10. hafta)


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Masterchef
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