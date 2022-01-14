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MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kazanacak!

14.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu belli olacak. Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı'nın karşı karşıya mücadele sonucunda, birinciye ödül olarak ne verileceği merak konusu oldu. İşte MasterChef Türkiye 2021 ödülü...

MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kazanacak!

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun ilk final turunu Eren Kaşıkçı 65, Hasan Biltekin 59 puan alarak tamamladı. Bu akşam şampiyonun açıklanacağı final bölümünde, birincinin ne kazanacağı, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ÖDÜLÜ

MasterChef Türkiye 2021 sezonu şampiyonuna, 500 bin TL verileceği konuşuluyor. Ayrıca, MasterChef Türkiye 2021 sezonunu birincilikle bitiren isim, lüks bir arabanın da sahibi olacak. Acun Ilıcalı'nın, diğer yıllardan farklı olarak şampiyona Dubai tatili hediye edeceği de gündemde yer alıyor.

MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kadar kazanacak!

2018'de MasterChef Türkiye şampiyonuna, 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020 yıllarında ise yarışmayı galibiyetle bitiren isimler, lüks bir otomobilin sahibi oldu.

MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kazanacak!

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 yılında Kırıkkale'de doğan Eren Kaşıkçı, aslen Tokatlı. 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda eğitim aldı. 19 Mayıs Üniversitesi'nde Turizm bölümünü bitiren Eren Kaşıkçı, bir süredir Gökçeada'da yaşıyor. Adada bulunan bir otelin restoranında şeflik yapan Kaşıkçı, evli ve bir çocuk babası.

MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kazanacak!

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi. Nevşehir Belediyespor'da mutfak şefliği yapan Hasan Biltekin, geçtiğimiz yıl da MasterChef'e katılmıştı ancak annesinin hastalanması nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.

MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kazanacak!


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Masterchef
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