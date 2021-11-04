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MasterChef'te Danilo Şef'in kaşık attığı yemeğin çalıntı olduğu iddia edildi!

04.11.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'de geçtiğimiz günlerde şef Danilo Zanna, yarışmacı Hasan Biltekin'in tabağını çok beğendiğini söyleyerek kaşık atmıştı. Hasan Biltekin'in övgü yağan tabağının, çalıntı olduğu iddia edildi.

MasterChef'te Danilo Şef'in kaşık attığı yemeğin çalıntı olduğu iddia edildi!

Geçtiğimiz günlerde Danilo Zanna'ya kaşık attıran tabağın, Alman şef Alessandro Riemer'e ait olduğu öne sürüldü. Alman şefle konuşan fenomen Ata Benli, bu tabağın ödüllü bir tabak olduğunu ve Riemer'in, restoranında kullandığını belirtti.

''3 YILDA SADECE 1 KERE YAPTIM''

Sezonun iddialı yarışmacılarından Hasan Biltekin, ana ürünün haşhaş olduğu yaratıcılık yarışmasında ortaya çıkardığı tabakla, Danilo Şef'ten övgü dolu yorumlar aldı. Danilo Zanna, "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" yorumunu yaptığı tabağa ''Benim bu yemek hakkında sana öğretecek bir şeyim yok'' anlamına gelen kaşık atma hareketini yaptı.

MasterChef'te Danilo Şef'in kaşık attığı yemek çalıntı çıktı!

Fenomen Ata Benli, tabağın asıl sahibi olduğunu iddia ettiği Alman şef Alessandro Riemer ile görüştü. Tabağın ödüllü olduğunu söyleyen Alman şef, MasterChef programında tabağının kopyasının yapılmış olmasına ve adının hiç geçmemiş olmamasına çok şaşırdığını belirtti. İşte orijinal olduğu iddia edilen o tabak:

MasterChef'te Danilo Şef'in kaşık attığı yemek çalıntı çıktı!


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Danilo Zanna Masterchef
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