MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? MasterChef All Star'da bil bakalım'ı hangi takım kazandı? Eğlenceli anlar!

MAsterChef All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bil bakalım oyunu oynayan yarışmacılar ile şefler arasında eğlenceli anlar yaşanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. İşte MasterChef All Star 14 Temmuz bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF ALL STAR'DA BİL BAKALIM'I HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam Bil Bakalım oyunu oynanıyor. Geçmiş sezonlardan videolar paylaşılarak sorular sorulan gecede en çok doğru cevabı bilen takım gecenin kazananı olacak.

Henüz hangi takımın kazandığı belli olmadı. Detaylar netleştiğinde sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Oynanan oyunun sonunda kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise yine kendi aralarında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

Gecenin sonunda takım arkadaşlarının oyuyla eleme potasına gidecek yarışmacı belli olacak.



