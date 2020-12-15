MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı?

15.12.2020 01:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 14 Aralık Pazartesi ekrana gelen 121. yeni bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunları heyecanı yaşandı. MasterChef'te son 5'e kalan Özgül, Emir, Serhat, Barbaros ve Eray 30 bin TL'lik para ödülünü kazanmak için yarıştı. Oyun sırasında yarışmacılara aileleri sürpriz yaptı. Haftanın ilk eleme adayını belirleyecek olan oyunda ise yarışmacılar Mehmet Şef'in imza yemeğini en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Ödül oyununda ise yarışmacılar aileleriyle soru cevap oyunu oynadı.

m2

AİLELERLE SORU CEVAP OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te ailelerle soru cevap oyunu oynandı. MasterChef’te son 5’e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül stüdyoda aileleleriyle yemek yaptı ve soru cevap oyunu oynadı. MasterChef yarışmacılarından Serhat’ın nişanlısı, Eray ve Barbaros’un annesi, Özgül’ün eşi ve Emir’in arkadaşı tezgah başına geçti.

m234

Soru cevap oyunu sonrasında yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamaya başladı ve ailelerle soru cevap oyununu kazanan isim belli oldu. Serhat ve nişanlısı Burcu patlıcan musakka yaparak şeflerin beğenisini kazandı ve 30 bin liranın sahibi oldu.

kku11125813995fd7c11050766

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası 5 yarışmacının tamamı direk eleme oyunu oynadı. Barbaros, Serhat, Emir, Özgül ve Emir eleme oyununda, Mehmet Şef'in anlattığı tekniğe göre beef wellington yapmak için müdadele verdi.

m3
Mehmet, Danilo ve Somer şef yarışmacılara bu yemeği hazırlamak için tam 1 saat süre verdi. Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Yapılan tadımın ardından şefler gecenin birincisi olarak Barbaros'u açıkladı. Gecenin ikincisi Özgül olurken, üçüncü olan isim Serhat oldu. Dördüncü olan yarışmacı Emir olurken eleme potasına giren isim Eray oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Ünlü çiftten 12. yıl kutlaması!Ünlü çiftten 12. yıl kutlaması!
Reytingleri alt üst etti!Reytingleri alt üst etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler

Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...

Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...

İlginizi Çekebilir

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

Çıplak videosu Whatsapp'a düşmüştü! Olay paylaşım

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Diğer Haberler

Çıplak dizisi Blu TV'de neden yayından kaldırıldı? Cüneyt Özdemir'den Çıplak dizisi açıklaması

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Tarkan: Ruh halim gel gitli! Son zamanlarda durumum bu

"Son zamanlarda durumum bu" notuyla paylaştı: Ruh halim gel gitli!

Nermin Bezmen ve Tolga Savacı'dan 12. yıl kutlaması!

Ünlü çiftten 12. yıl kutlaması!

Metin Şentürk koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü sanatçıdan kötü haber

Ece Seçkin'den yılbaşı pozu

Ece Seçkin'den yılbaşı pozu

Georgina Rodriguez kırmızı iç çamaşırlarıyla poz verdi

Ronaldo'nun sevgilisi kırmızı iç çamaşırlarıyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.