MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Ödül oyununda ise yarışmacılar aileleriyle soru cevap oyunu oynadı.

AİLELERLE SORU CEVAP OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te ailelerle soru cevap oyunu oynandı. MasterChef’te son 5’e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül stüdyoda aileleleriyle yemek yaptı ve soru cevap oyunu oynadı. MasterChef yarışmacılarından Serhat’ın nişanlısı, Eray ve Barbaros’un annesi, Özgül’ün eşi ve Emir’in arkadaşı tezgah başına geçti.

Soru cevap oyunu sonrasında yarışmacılar en iyi tabağı hazırlamaya başladı ve ailelerle soru cevap oyununu kazanan isim belli oldu. Serhat ve nişanlısı Burcu patlıcan musakka yaparak şeflerin beğenisini kazandı ve 30 bin liranın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası 5 yarışmacının tamamı direk eleme oyunu oynadı. Barbaros, Serhat, Emir, Özgül ve Emir eleme oyununda, Mehmet Şef'in anlattığı tekniğe göre beef wellington yapmak için müdadele verdi.



Mehmet, Danilo ve Somer şef yarışmacılara bu yemeği hazırlamak için tam 1 saat süre verdi. Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Yapılan tadımın ardından şefler gecenin birincisi olarak Barbaros'u açıkladı. Gecenin ikincisi Özgül olurken, üçüncü olan isim Serhat oldu. Dördüncü olan yarışmacı Emir olurken eleme potasına giren isim Eray oldu.



