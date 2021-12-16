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MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 15 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

16.12.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen 135. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef 17'nci haftada Burcu ve Eren tarafından kurulan mavi ve kırmızı takım, ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım, eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 15 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti, ardından ise bir ismi elemeye çıkardı.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Kore mutfağından yemekler için mücadele etti. 4 farklı yemek çeşidi hazırlayan iki takım yarışmacıları, yemeklerin tamamlanmasıyla birlikte şeflere tadım yaptırdı.

Tadım aşamasının tamamlanmasıyla birlikte şefler tek tek hangi yemeği hangi takımın kazandığını açıkladı. Yapılan yemeklerin ve tadım işleminin ardından kırmızı takım 2. dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılar Somer Sivrioğlu'nun balık kelle pancake isimli yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Yarışmacıların hazırladığı tabakların tadımı sonrasında en başarılı yemeği yapan Hasan, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

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MASTERCHEF’TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan Mert Yılmaz oldu.

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MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, haftanın ikinci eleme adayı olarak Araz seçildi.
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