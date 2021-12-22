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MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 21 Aralık Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

22.12.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 21 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 139. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef 18'nci haftada Dilara ve Burcu tarafından kurulan mavi ve kırmızı takım, ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Oyunun konsepti ise 'unlu mamüller' oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021 ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 21 Aralık Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını belirledi.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te 18. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk takım oyununda yedi çeşit unlu mamülü en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Yedi çeşit unlu mamul menüsünde açma, ayçöreği, kruvasan, dereotlu poğaça, çatal, simit, acıbadem kurabiyesi yer aldı. Nefes kesen mücadelede kazanan takımı şeflerin yapacağı tadım belirledi. MasterChef'te bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Burcu, Sergen ve Hasan'dan oluşan kırmızı takım kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Oyunda ana ürün olarak kahve verildi. Bu ürünle yapılan yaratıcı yemek için verilen süre 40 dakika oldu. Siyah önlükleri giyen yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Dilara, bireysel dokunulmazlığı alarak potadan kurtuldu.

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HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara, kendini potadan kurtarmış oldu. Kalan yarışmacılar için konseyde oylama yapıldı. En çok adı yazılan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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