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MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:41 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 10 Aralık Salı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımlar şeflerin istediği yemekleri 45 dakikalık sürede yapmaya çalıştı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununda şefler karşılarına tam pişmemiş yemek getiren yarışmacılar için ilginç bir karar aldı. Peki haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte 10 Aralık Salı günü MasterChef'te yaşananlar.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri olduğu MasterChef'in 64. son bölümünde, takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları oynandı. Kaybeden takımdan ise bir yarışmacı elemeye kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise yarışmacıların yaptığı bıldırcın yemeğinin pişmediği gören Somer Şef, 'Tam pişmemiş tavuk ve av etlerini yemek tehlikeli' diyerek jürinin kararını açıkladı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Kırmızı takım ile mavi takım, eleme potasına girmemek için nefes kesici bir mücadeleye giriştiler. Dokunulmazlık oyunu öncesinde şeflerin format açıklaması ise yarışmacıların kafasını karıştırdı. 45 dakika süren oyun sırasında takımlar epey zorlandı. Önce kaptanlar ile başlayan oyunda sırasıyla diğer yarışmacılar yemeği tamamlamaya çalıştı.

Şefler yemekleri tatmalarının sonrasında ise kazanan takımı açıkladı. En iyi tabağı çıkaran takım Kırmızı takım oldu ve eleme potasına girmemeyi başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları Alican, Rıfat ve Güzide bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Bıldırcın Dolma adlı yemeği yapmak için çabalayan yarışmacılar sürenin bitmesinin ardından tabaklarını jüri üyelerine sundu. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı Alican oldu.

Şefler Rıfat ve Güzide için ilginç bir karar aldı. İstedikleri bıldırcın yemeklerinin pişmediğine karar veren şefler, yarışmacıları 5 dakika ek süre tanıdı. Somer Şef, "İki tane yiyemeceğiz çiğlikte yemek var. Tavuk ve av hayranlarının tam pişmesi gerekli, çiğ yemek riskli. O yüzden ikinize de 5'er dakika süre vereceğiz. Yemeğini nasıl sunmak istiyorsanız 5 dakikada bunu yapın. Pişmemiş yemekleri bize vermeyin. Pişmiş bıldırcanla 5 dakika sonra karşımızda olun" dedi.

güzide-rıfat

Şeflerin verdiği ek süre sonrasında yemeklerini yeniden pişiren Güzide ve Rıfat jüri karşısına çıktı. Güzide'nin tabağı jüri üyeleri tarafından beğenilirken, Rıfat ilk elemeye kalan isim oldu.

rıfat


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
insanları reyting uğruna bağıra çağıra azarlamanız işe yaramıyor. İnandırıcılığını kaybediyor... Eskisi kadar izlenmiyor. Mynet o kadar tv programı varken, dünyada o kadar olup biten varken sende bunlara destek oluyorsun.
ilginç ya guzidenin yemegi hep beğeniliyor biri şef güzide estetisyendi galiba demekki güzide daha güzel yapıyor.torpil yok bulmam...
Adamlar haklı
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