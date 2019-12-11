MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri olduğu MasterChef'in 64. son bölümünde, takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları oynandı. Kaybeden takımdan ise bir yarışmacı elemeye kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise yarışmacıların yaptığı bıldırcın yemeğinin pişmediği gören Somer Şef, 'Tam pişmemiş tavuk ve av etlerini yemek tehlikeli' diyerek jürinin kararını açıkladı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Kırmızı takım ile mavi takım, eleme potasına girmemek için nefes kesici bir mücadeleye giriştiler. Dokunulmazlık oyunu öncesinde şeflerin format açıklaması ise yarışmacıların kafasını karıştırdı. 45 dakika süren oyun sırasında takımlar epey zorlandı. Önce kaptanlar ile başlayan oyunda sırasıyla diğer yarışmacılar yemeği tamamlamaya çalıştı.

Şefler yemekleri tatmalarının sonrasında ise kazanan takımı açıkladı. En iyi tabağı çıkaran takım Kırmızı takım oldu ve eleme potasına girmemeyi başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları Alican, Rıfat ve Güzide bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Bıldırcın Dolma adlı yemeği yapmak için çabalayan yarışmacılar sürenin bitmesinin ardından tabaklarını jüri üyelerine sundu. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı Alican oldu.