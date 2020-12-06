Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Kim elenecek?

Masterchef'te eleme günü yaşananlar merak konusu oldu. Haftanın ikinci takım dokunulmazlık izleyicilerle buluştu. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te takımlar meze hazırladılar. Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan ekip Kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Eray oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te Eray'ın bireysel dokunulmazlık kazanmasıyla beraber Kırmızı takımın diğer yarışmacısı Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Ebru olmuştu.

