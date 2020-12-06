MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Kim elenecek?

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Kim elenecek?

06.12.2020 07:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Kim elenecek?

Her bölümü merak konusu olan Masterchef'te potaya giren yarışmacılar belli oldu. Masterchef'te dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belli oldu. Masterchef'te eleme adayları kimler oldu?

Masterchef'te eleme günü yaşananlar merak konusu oldu. Haftanın ikinci takım dokunulmazlık izleyicilerle buluştu. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te takımlar meze hazırladılar. Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan ekip Kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Eray oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te Eray'ın bireysel dokunulmazlık kazanmasıyla beraber Kırmızı takımın diğer yarışmacısı Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Ebru olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Serdar Ortaç ve Seçil Gür'ün waffle keyfiSerdar Ortaç ve Seçil Gür'ün waffle keyfi
22 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?22 Ekim Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

İlginizi Çekebilir

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Diğer Haberler

Sevda Demirel'in bornozlu paylaşımı olay oldu

Bornozlu paylaşımı olay oldu

Erol Evgin'den üç nesil bir arada paylaşımı

Üç nesil bir arada paylaşımı

Serdar Ortaç ve Seçil Gür'ün waffle keyfi

Serdar Ortaç ve Seçil Gür'ün waffle keyfi

Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen'den müjdeli haber

Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen'den müjdeli haber

Michelle Rodriguez'ın zor anları

Ünlü oyuncunun zor anları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu

Montajı gerçek sanıp yorumladılar! Alay konusu oldular

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.