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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 10 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

11.11.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 10 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 12. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, '7 bölge 7 yemek' konseptiyle yarıştı. Ünlü şefler ve yarışmacılar, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de duygu yüklü sözlerle andı. Yarışmada kaybeden takımdan ise iki isim ise elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 10 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynandı. 10 Kasım Çarşamba MasterChef yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği Türkiye'nin yedi bölgesine özgü yemekleri yaparak yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın bir kez daha karşılaştığı oyunda, menüde Türkiye'nin yedi ayrı bölgesine özgü yemekler yer aldı. Takımlar bir saatlik süre içinde ekşili malhita çorbası, urtmekli çökelek böreği, deniz börülcesi salatası, zırz salatası, kiremitte balık, Ankara tava ve muratağa yemeklerini yapmaya çalıştı.

MasterChef Türkiye'de ünlü şeflerden 10 Kasım'a özel 'Sonsuzluk' isimli yemekMasterChef Türkiye'de ünlü şeflerden 10 Kasım'a özel 'Sonsuzluk' isimli yemek

İki takımın da yaptığı börülce yemeğinde sap gibi istenmeyen ürün çıkması nedeniyle bu yemek değerlendirilmedi. Kırmızı takım, yapılan yemeklerde rakibine 4-2 üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele etmek zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda çok özel bir yemek yapıldı. Üç şefin birlikte yaptığı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel 'Sonsuzluk' yemeğini en iyi yapan dokunulmazlığı kazanmayı başardı.

Lezzet ve görsel olarak şeflerin tabağına en yakın şekilde hazırlayan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2021’de bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, ilk eleme adayı olarak Araz'ın adını söylemişti.

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Takımda yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan isim olan Azize, haftanın 2. eleme adayı olmuştu.

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MasterChef’te ikinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bireysel okunulmazlığı kazanan Eren'in söylediği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu.

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Konseyde ise Mavi takım yarışmacıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Hasan ile Dilara, Safanur ile Pelin arasındaki tartışmalar geceye damgasını vurdu. Oylamada en çok adı yazılan Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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