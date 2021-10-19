MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 19 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 19 Ekim Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda sütlü tatlılar yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokuzuncu haftanın takımları, ilk kez karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda sütlü tatlılar yapıldı. Kaptanlar düellosunu kazanan Hasan, oyun öncesinde kapakları tek tek açtı. Çıkan yemekleri önce kendi takımından yapacak yarışmacıyı, sonrasında karşı takımdan rakibi seçti.

Menüde ise kadayıflı muhallebi, creme brulee, keşkül, supangle, creme caramel, sütlaç ve trileçe yer aldı.

Şeflerin tadımları sonunda ise dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım oldu. Bundan dolayı mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. . Oyunda istenilen yemek Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı 'yıldız' oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu için verilen süre 45 dakika oldu. Tadım sonrasında şefler, başarılı dört ismi öne çağırdı. Tahsin, Araz, Hasan ve Sergen finale kalan isimler oldu. Şeflerin ortak kararıyla ise bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Araz oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Araz'ın eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Takımdaki oylamada ise, en çok adı yazılan yarışmacı haftanın ikinci eleme adayı olacak.



