MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 23 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 23 Kasım Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda suşi çeşitleri yapıldı. Menüde ise ebi nigiri, tuna maki, uramaki, sashimi ve temaki yer aldı. Kaptanlar düellosunu Dilara kazandığı için, mavi takım oyunda fazladan iki dakika avantajına sahip oldu.

Beş farklı sushi çeşidi için bir saat süre verildi. Süre sonunda şefler, tadım yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan takım belirledi. Mavi takım 4-1'lik skorla dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden kırmız takım, mutfağa bir kez daha girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda istenen yemek, Somer Sivrioğlu'nun imza tabağı anason balıklı ekmek oldu. Süre sonunda en iyi tabağı hazırlayan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, haftanın ilk eleme adayı olarak Görkem'in ismini söyledii

Takımdaki oylamada ise ismi en fazla yazılan Pelin, haftanın ikinci eleme adayı oldu.



