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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ağustos MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

25.08.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 24 Ağustos Salı ekrana gelen son bölümünde, yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi ve esnaf lokantası yemekleri yaptı. Oyunu kazanan takım dokunulmazlığı alırken, kaybeden takım ise yeniden tezgah başına geçti. Oyun sonunda bir yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazandı. MasterChef'te oyunu kaybeden takımdan iki yarışmacı elemeye kaldı.

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 24 Ağustos MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’de yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi.

MasterChef'te ana kadroya kalan 16 yarışmacı kaptanlık için mücadele etmiş, kazanan Burcu mavi takım kaptanı olurken Eren’i de kırmızı takım kaptanı seçmişti.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2021’de sezonun ilk takım oyununda, Burcu ve Eren’in kaptanlığında mavi takım ile kırmızı takım, esnaf lokantası konseptli yemekler yaparak yarıştı. Yapılması istenen yemekler ise ezogelin çorbası, içli pilav, işkembeli nohut, kuru fasulye, patlıcan musakka, incik haşlama ve revani olarak açıklandı.
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Şefler, yemekleri tek tek değerlendirdi ve kazanan takımı açıkladı. Kırmızı takım, mavi takımı 4-3 yenerek dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

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MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti.

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Dokunulmazlığı kazananı belirleyecek yemek, Mehmet şefin imza tabağı Som oldu. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 40 dakikaydı. Süre sonunda şefler tadım yaptı ve yemekleri değerlendirdi. Sonrasında Safanur, Burcu ve Hasan'ı en başarılı olanlar olarak açıkladılar. Bu üç isim arasından gecenin en iyi tabağını çıkaran Hasan bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı gösterdi.

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Konseyde Hasan ve Tunahan dışındaki altı yarışmacı arasında oylama yapıldı. Karşılıklı atışmaların, tartışmaların yaşandığı konseyde ikinci eleme adayı belli oldu.

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Oylama isimleri beşer kez yazılan Fatma ile Tahsin arasında eşitlik olunca, ikinci eleme adayı olacak ismi mavi takım kaptanı Burcu belirledi. Burcu'nun ikinci eleme adayı olarak seçimi Tahsin'den yana oldu. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme potasına giren yarışmacıları Tunahan ile Tahsin oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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